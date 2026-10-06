Cuestiona Caterpillar oferta de 1,400 millones de dólares por AHMSA

Se trata de Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., quien pidió oficialmente a la jueza que lleva el proceso que se cumplan las reglas establecidas para la subasta y advirtió que, si Construcciones e Ingenierías Electromecánicas, S.A. de C.V. (CIESA) no presenta la garantía requerida, su postura debe quedar sin efecto.

MONCLOVA, COAH.- La oferta de mil 400 millones de dólares presentada para comprar la unidad productiva de Altos Hornos de México y Minera del Norte quedó bajo la lupa dentro del concurso mercantil, luego de que una de las acreedoras reconocidas cuestionara que la empresa oferente pueda respaldar económicamente la operación.

El problema, de acuerdo con Caterpillar, es que para participar en la subasta cada postor debía acreditar una garantía de seriedad equivalente al cinco por ciento del valor mínimo de referencia.

El señalamiento fue presentado por escrito después de la audiencia de subasta celebrada el pasado 25 de septiembre, en la que CIESA, representada por José Arturo Domínguez Arteaga, puso sobre la mesa la oferta de mil 400 millones de dólares por la unidad productiva de AHMSA y MINOSA.

La cantidad asciende a 56 millones 368 mil 903 dólares.

Según el escrito presentado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, ninguno de los postores calificados había exhibido esa garantía dentro del plazo establecido al momento de la audiencia.

Caterpillar también puso bajo cuestionamiento la capacidad financiera de CIESA para sostener una oferta de esa magnitud.

Señaló que la empresa cuenta, conforme a la documentación exhibida para acreditar su personalidad, con un capital social de apenas 60 mil pesos, mientras que su propuesta para adquirir la unidad productiva alcanza los mil 400 millones de dólares.

Además, sostuvo que durante la audiencia no fueron explicadas las fuentes de financiamiento ni el supuesto respaldo de terceros inversionistas para concretar la operación.

Ante esta situación, la jueza otorgó a CIESA y a los demás postores calificados un plazo de 10 días para presentar la garantía de seriedad por los más de 56 millones de dólares.

Caterpillar pidió que, en caso de que no sea entregada, se tenga por perdido el derecho de los participantes como postores y se deje sin validez la postura presentada.

La acreedora argumentó que esto permitiría evitar que el proceso de venta se prolongue por una oferta que no esté debidamente respaldada, mientras los activos de las empresas continúan deteriorándose.

El documento no significa que la oferta de mil 400 millones de dólares haya sido rechazada, pero sí abre un nuevo punto de revisión dentro del proceso de venta de AHMSA y MINOSA.

Ahora, uno de los puntos clave será determinar si CIESA logra acreditar la garantía exigida y con ello mantiene vigente su postura para continuar dentro del proceso de adquisición.