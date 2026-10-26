Con gran éxito regresó el Congreso Internacional de Nutrición y Composición Corporal en UANE

El Congreso Internacional de Nutrición y Composición Corporal, organizado por la Universidad Autónoma del Noreste (UANE), regresó oficialmente la semana pasada, gracias a una cuidadosa planeación que requirió meses. Este evento se ha llevado a cabo desde los inicios de la carrera de Nutrición, según los organizadores, desde hace aproximadamente 17 generaciones, impulsado principalmente por estudiantes del último semestre. Para esta edición, se contó con destacadas personalidades del medio, seleccionadas por su trayectoria como la regiomontana E.N.C. Fernanda de la Peña.

La entrada al Congreso Internacional de Nutrición y Composición Corporal tuvo un costo de 500 pesos para el público en general y de 400 pesos para estudiantes. No obstante, también hubo descuentos al comprar el boleto en línea en la página oficial de la UANE. Así, los asistentes podían presenciar las ponencias de los invitados, disfrutar de un coffee break y participar en rifas de alto valor que iban desde viajes hasta descuentos y cursos gratuitos.

De acuerdo con cifras del comité organizador, se registró la presencia de alrededor de mil personas en las modalidades presencial y virtual, posicionando este congreso como uno de los eventos más importantes de la universidad. “Sí, definitivamente ha aumentado mucho la calidad, porque los que estuvieron primero nos dejaron una base para poder trabajar, y se los agradecemos”, comentó Franco García, uno de los alumnos organizadores.

UN PROGRAMA VARIADO El congreso se inauguró con la charla de Carlos Contreras, licenciado en Nutrición, quien habló sobre la composición corporal y la conducta alimentaria. Después fue el turno de Roberto Espinosa, especialista en el área. Asimismo, se instaló un mercadito artesanal donde se encontraron puestos con variedad de alimentos.

Para finalizar la participación de los ponentes, se contó con la presencia de la doctora Nidia Rodríguez, quien platicó sobre la composición corporal de atletas y resolvió dudas del público. Como cierre del programa, se presentó la E.N.C. Fernanda de la Peña, quien abordó el tema de la mioesteatosis en nutrición clínica. De cara a las siguientes ediciones del evento, el cuerpo estudiantil adelantó que podrían llevarse a cabo fuera de la universidad para recibir un aforo mayor.

“Sí, la verdad vale totalmente la pena porque hay congresos que son muchísimo más caros y de menor calidad; entonces es un precio bastante accesible y por la calidad de los ponentes que traen, la verdad es una maravilla”, comentó María José Balderas, asistente al evento.

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