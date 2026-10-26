Con gran éxito regresó el Congreso Internacional de Nutrición y Composición Corporal en UANE

+ Seguir en Seguir en Google
Vida
/
    Con gran éxito regresó el Congreso Internacional de Nutrición y Composición Corporal en UANE
    Estudiantes de la carrera de Nutrición fueron los encargados de la planeación y logística de esta edición, la cual busca expandir su aforo para próximos años. FRANCISCO MUÑIZ

Organizado por los alumnos de último semestre de Nutrición, el evento reunió a numerosos participantes y expertos para abordar temas clave como la conducta alimentaria y la nutrición clínica

El Congreso Internacional de Nutrición y Composición Corporal, organizado por la Universidad Autónoma del Noreste (UANE), regresó oficialmente la semana pasada, gracias a una cuidadosa planeación que requirió meses.

Este evento se ha llevado a cabo desde los inicios de la carrera de Nutrición, según los organizadores, desde hace aproximadamente 17 generaciones, impulsado principalmente por estudiantes del último semestre. Para esta edición, se contó con destacadas personalidades del medio, seleccionadas por su trayectoria como la regiomontana E.N.C. Fernanda de la Peña.

Hay una sorprendente relación entre hábitos infantiles y TDAH

La entrada al Congreso Internacional de Nutrición y Composición Corporal tuvo un costo de 500 pesos para el público en general y de 400 pesos para estudiantes. No obstante, también hubo descuentos al comprar el boleto en línea en la página oficial de la UANE. Así, los asistentes podían presenciar las ponencias de los invitados, disfrutar de un coffee break y participar en rifas de alto valor que iban desde viajes hasta descuentos y cursos gratuitos.

$!Especialistas del medio de la nutrición clínica, como la E.N.C. Fernanda de la Peña, compartieron sus conocimientos ante un público en modalidades presencial y virtual.
Especialistas del medio de la nutrición clínica, como la E.N.C. Fernanda de la Peña, compartieron sus conocimientos ante un público en modalidades presencial y virtual. FRANCISCO MUÑIZ

De acuerdo con cifras del comité organizador, se registró la presencia de alrededor de mil personas en las modalidades presencial y virtual, posicionando este congreso como uno de los eventos más importantes de la universidad.

“Sí, definitivamente ha aumentado mucho la calidad, porque los que estuvieron primero nos dejaron una base para poder trabajar, y se los agradecemos”, comentó Franco García, uno de los alumnos organizadores.

$!Cerca de mil personas se dieron cita en la UANE para presenciar las ponencias, participar en rifas y aprovechar los espacios de integración del evento.
Cerca de mil personas se dieron cita en la UANE para presenciar las ponencias, participar en rifas y aprovechar los espacios de integración del evento. FRANCISCO MUÑIZ

UN PROGRAMA VARIADO

El congreso se inauguró con la charla de Carlos Contreras, licenciado en Nutrición, quien habló sobre la composición corporal y la conducta alimentaria. Después fue el turno de Roberto Espinosa, especialista en el área.

Asimismo, se instaló un mercadito artesanal donde se encontraron puestos con variedad de alimentos.

$!La doctora Nidia Rodríguez resolvió las dudas de los asistentes durante su ponencia sobre la composición corporal en atletas.
La doctora Nidia Rodríguez resolvió las dudas de los asistentes durante su ponencia sobre la composición corporal en atletas. FRANCISCO MUÑIZ

Para finalizar la participación de los ponentes, se contó con la presencia de la doctora Nidia Rodríguez, quien platicó sobre la composición corporal de atletas y resolvió dudas del público. Como cierre del programa, se presentó la E.N.C. Fernanda de la Peña, quien abordó el tema de la mioesteatosis en nutrición clínica.

De cara a las siguientes ediciones del evento, el cuerpo estudiantil adelantó que podrían llevarse a cabo fuera de la universidad para recibir un aforo mayor.

$!Además de las actividades académicas, el congreso contó con un mercadito artesanal y espacios de coffee break para los asistentes.
Además de las actividades académicas, el congreso contó con un mercadito artesanal y espacios de coffee break para los asistentes. FRANCISCO MUÑIZ

“Sí, la verdad vale totalmente la pena porque hay congresos que son muchísimo más caros y de menor calidad; entonces es un precio bastante accesible y por la calidad de los ponentes que traen, la verdad es una maravilla”, comentó María José Balderas, asistente al evento.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alimentación
Bienestar
Nutrición

Organizaciones


UANE

Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Antes de irme

Antes de irme
true

POLITICÓN: Transportistas de Coahuila se suman a paro; buscan garantías para trabajar sin riesgos
true

Taddei, instrumento desechable para la 4T
Conoce por qué lloverá cuatro días en Saltillo, cómo estará el clima del 27 al 30 de octubre y cuándo regresarán las temperaturas cálidas.

¿Por qué lloverá 4 días en Saltillo?... se aproximan lluvias consecutivas y temperaturas frescas
Transportistas de carga mantienen el paro y advierten que no retirarán sus unidades hasta obtener respuestas a sus demandas.

Transportistas bloquean parcialmente la carretera Saltillo-Monterrey; advierten paro total
Los asientos de quienes participaron en la bronca aparecieron marcados El incidente empañó una victoria de 2-1 para los albiazules.

Rayados aplica la cero tolerancia y cancela abonos de peleoneros en el BBVA
El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió la prohibición de todas las manifestaciones que no estuvieran organizadas por los sindicatos e instó a que se restableciera la calma.

El presidente francés, Emmanuel Macron, promete ‘medidas enérgicas’ para apaciguar las protestas
Su trayectoria académica, su activismo propalestino y sus vínculos profesionales están ahora bajo escrutinio judicial.

Detienen a Youssef Siher, el presunto ‘cerebro’ detrás de los disturbios en Milán