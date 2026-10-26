Fortnite y One Piece unen fuerzas: esta es la fecha en que llegará la colaboración

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    Fortnite y One Piece unen fuerzas: esta es la fecha en que llegará la colaboración
    La alianza formará parte de Treasure Hunters, una minitemporada de temática pirata que comenzará en noviembre. FOTO: CHAT GPT

Epic Games confirmó el esperado crossover con el anime de Eiichiro Oda.

La espera de los seguidores de One Piece y Fortnite está por terminar. Epic Games confirmó la colaboración entre el popular videojuego y la historia creada por Eiichiro Oda, una alianza que llegará en medio de una nueva etapa temática dentro del battle royale.

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La fecha clave es el 1 de noviembre de 2026, día previsto para el inicio de Treasure Hunters, una minitemporada centrada en los piratas y la búsqueda de tesoros. Sin embargo, la desarrolladora todavía no ha precisado si todos los contenidos de One Piece estarán disponibles desde el primer día.

¿CUÁNDO LLEGA ONE PIECE A FORTNITE?

La colaboración fue anticipada mediante publicaciones promocionales de la cuenta oficial de Fortnite. Uno de los avances muestra al Going Merry, el emblemático barco de los Sombrero de Paja, navegando entre las nubes.

El material termina con los logotipos de ambas franquicias, lo que confirma el crossover. La revelación generó expectativa entre los jugadores que llevaban tiempo esperando la llegada de la tripulación de Monkey D. Luffy al universo del videojuego.

Aunque el 1 de noviembre marca el comienzo de Treasure Hunters, todavía falta conocer el horario exacto de lanzamiento y cuándo se habilitarán los artículos relacionados con el anime.

¿QUÉ PERSONAJES DE ONE PIECE PODRÍAN LLEGAR?

Uno de los principales interrogantes es qué personajes estarán disponibles dentro de Fortnite. Los seguidores esperan encontrar elementos relacionados con los protagonistas del anime, especialmente Monkey D. Luffy y los integrantes de su tripulación.

Antes de la confirmación se difundieron filtraciones sobre posibles aspectos y contenidos inspirados en los Sombrero de Paja. Sin embargo, la lista completa de personajes, sus diseños y las modalidades para conseguirlos deben distinguirse de la información oficial publicada por Epic Games.

Tampoco se han confirmado todos los detalles sobre posibles armas, habilidades especiales o transformaciones características de la serie, por lo que será necesario esperar nuevos anuncios.

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TREASURE HUNTERS MARCARÁ UNA NUEVA ETAPA EN FORTNITE

La colaboración formará parte de Treasure Hunters, una minitemporada que servirá como transición entre la etapa actual del juego y el siguiente capítulo.

La temática pirata abre la posibilidad de incorporar nuevos elementos visuales, objetos y experiencias dentro de la isla. El avance del Going Merry también ha despertado especulaciones sobre un posible cambio en el Autobús de Batalla, aunque los detalles de las modificaciones deben confirmarse mediante anuncios oficiales.

Por ahora, los jugadores tendrán que esperar para conocer los precios, la disponibilidad de los artículos y el contenido completo del evento. La llegada de One Piece representa una nueva apuesta de Epic Games por reunir a comunidades de videojuegos y anime en una misma experiencia.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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