Fortnite y One Piece unen fuerzas: esta es la fecha en que llegará la colaboración

La espera de los seguidores de One Piece y Fortnite está por terminar. Epic Games confirmó la colaboración entre el popular videojuego y la historia creada por Eiichiro Oda, una alianza que llegará en medio de una nueva etapa temática dentro del battle royale.

La fecha clave es el 1 de noviembre de 2026, día previsto para el inicio de Treasure Hunters, una minitemporada centrada en los piratas y la búsqueda de tesoros. Sin embargo, la desarrolladora todavía no ha precisado si todos los contenidos de One Piece estarán disponibles desde el primer día.

¿CUÁNDO LLEGA ONE PIECE A FORTNITE?

La colaboración fue anticipada mediante publicaciones promocionales de la cuenta oficial de Fortnite. Uno de los avances muestra al Going Merry, el emblemático barco de los Sombrero de Paja, navegando entre las nubes.

El material termina con los logotipos de ambas franquicias, lo que confirma el crossover. La revelación generó expectativa entre los jugadores que llevaban tiempo esperando la llegada de la tripulación de Monkey D. Luffy al universo del videojuego.

Aunque el 1 de noviembre marca el comienzo de Treasure Hunters, todavía falta conocer el horario exacto de lanzamiento y cuándo se habilitarán los artículos relacionados con el anime.

¿QUÉ PERSONAJES DE ONE PIECE PODRÍAN LLEGAR?

Uno de los principales interrogantes es qué personajes estarán disponibles dentro de Fortnite. Los seguidores esperan encontrar elementos relacionados con los protagonistas del anime, especialmente Monkey D. Luffy y los integrantes de su tripulación.

Antes de la confirmación se difundieron filtraciones sobre posibles aspectos y contenidos inspirados en los Sombrero de Paja. Sin embargo, la lista completa de personajes, sus diseños y las modalidades para conseguirlos deben distinguirse de la información oficial publicada por Epic Games.

Tampoco se han confirmado todos los detalles sobre posibles armas, habilidades especiales o transformaciones características de la serie, por lo que será necesario esperar nuevos anuncios.