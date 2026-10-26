Muere Eric Bauza a los 46 años: la famosa voz de Bugs Bunny y el Pato Lucas

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    Muere Eric Bauza a los 46 años: la famosa voz de Bugs Bunny y el Pato Lucas
    Eric Bauza, actor de doblaje de los personajes de Bugs Bunny y el Pato Lucas de los Looney Tunes. X

El legendario actor de doblaje falleció de forma repentina; el mundo de la animación y millones de fans despiden al icónico talento.

Eric Bauza, reconocido actor de doblaje y voz principal de los Looney Tunes, falleció de manera repentina este domingo 25 de octubre a los 46 años de edad. La notifica fue confirmada por su familia y rápidamente compartida por la comunidad de internet, provocando una ola de homenajes en redes sociales.

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La causa de su fallecimiento fue una enfermedad cardiovascular hipertensiva en su residencia, según reportes del Servicio Médico Forense del Condado de los Ángeles citados por medios locales.

EL EMOTIVO MENSAJE DE WARNER BROS

Warner Bros emitió un comunicado para rendir homenaje al artista. En la publicación destacaron sus 15 años de trayectoria dentro de la compañía y el profundo cariño que le tenía todo el equipo de animación.

Bauza dio vida a personajes legendarios como Bugs Bunny, el Pato Lucas, Marvin el Marciano y Piolín. Según relató la propia empresa, el actor siempre consideró que continuar con el legado que inició Mel Blanc era uno de los honores más grandes de su vida.

UN LEGADO IMBORRABLE EN LA INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO

Su trabajo no se limitó al universo de Warner Bros. A lo largo de su carrera Bauza prestó su voz para importantes producciones de cine y televisión, incluyendo Super Mario Bros: La película, Space Jam: Un Nuevo Legado, X-MEN 97 y Rick y Morty.

Además, su talento es reconocido por la industria al ser galardonado con el premio Emmy por su interpretación de los dibujos animados.

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FÁNATICOS PIDEN LIBERAR SUS ÚLTIMOS TRABAJOS

Las reacciones tras su partida no se hicieron esperar entre sus seguidores y compañeros. Miles de fanáticos han comenzado a solicitar en redes sociales que se publiquen sus proyectos finales grabados antes de su fallecimiento, como la película de Bye Bye Bunny, a manera de homenaje póstumo para celebrar su carrera.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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