Muere Eric Bauza a los 46 años: la famosa voz de Bugs Bunny y el Pato Lucas

Eric Bauza, reconocido actor de doblaje y voz principal de los Looney Tunes, falleció de manera repentina este domingo 25 de octubre a los 46 años de edad. La notifica fue confirmada por su familia y rápidamente compartida por la comunidad de internet, provocando una ola de homenajes en redes sociales.

La causa de su fallecimiento fue una enfermedad cardiovascular hipertensiva en su residencia, según reportes del Servicio Médico Forense del Condado de los Ángeles citados por medios locales.

EL EMOTIVO MENSAJE DE WARNER BROS

Warner Bros emitió un comunicado para rendir homenaje al artista. En la publicación destacaron sus 15 años de trayectoria dentro de la compañía y el profundo cariño que le tenía todo el equipo de animación.

Bauza dio vida a personajes legendarios como Bugs Bunny, el Pato Lucas, Marvin el Marciano y Piolín. Según relató la propia empresa, el actor siempre consideró que continuar con el legado que inició Mel Blanc era uno de los honores más grandes de su vida.

UN LEGADO IMBORRABLE EN LA INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO

Su trabajo no se limitó al universo de Warner Bros. A lo largo de su carrera Bauza prestó su voz para importantes producciones de cine y televisión, incluyendo Super Mario Bros: La película, Space Jam: Un Nuevo Legado, X-MEN 97 y Rick y Morty.

Además, su talento es reconocido por la industria al ser galardonado con el premio Emmy por su interpretación de los dibujos animados.