Abren registro de la Beca Rita Cetina para primaria y secundaria en octubre-noviembre 2026

¡Es hoy! Inicia el registro para nuevos alumnos y alumnas para la Beca Rita Cetina 2026 de primaria y secundaria, así que madres y padres de familia o tutores no piedras la oportunidad de hacer el trámite del apoyo económico. Julio León, coordinador nacional de Becas Bienestar, informó que se abrió la plataforma para que las familias que tienen un hijo o hija en educación básica realicen su incorporación.

REGISTRO A LA BECA RITA CETINA El registro a los programas para estudiantes de primaria y secundaria se realizará por internet del 26 de octubre al 6 de noviembre en el sitio oficial de la beca Rita Cetina, donde las madres, padres o tutores deberán ingresar con su cuenta Llave MX para solicitar el apoyo económico anual de 2,500 pesos para la compra de útiles escolares y uniformes en primaria o bimestral de 1,900 pesos más 700 pesos adicionales por cada estudiante extra en secundaria. Durante el registro, deberán ingresar sus datos personales y los de cada estudiante; una vez enviada la solicitud, la información será validada para continuar con el proceso de incorporación a la beca. Entre los documentos que los padres, madres o tutores deben tener a la mano, actualizados y digitalizados se encuentran: Documentos y preparativos para madres, padres o tutores: - Clave Única de Registro de Población (CURP) certificada

- Identificación oficial digitalizada

- Comprobante de domicilio digitalizado, no mayor a tres meses

- Número de celular

- Correo electrónico

- Llave MX Documentos para estudiantes: - CURP certificada

- Clave de Centro de Trabajo (CCT) de su escuela Cabe destacar que las Asambleas Informativas de la Coordinación Nacional de Becas Bienestar comenzaron desde el pasado viernes 23 de octubre en diferentes secundarias del país, y en ellas se ha explicado todo lo que se necesita para hacer la incorporación y no tener problemas a la hora del registro.

LLAVE MX, OTRO REQUISITO PARA EL REGISTRO Además de los documentos escolares, para realizar por primera vez una solicitud es necesario contar con una cuenta Llave MX. Esta herramienta permite ingresar a los portales de registro. Para crearla se solicitan datos como CURP, código postal, domicilio, teléfono celular y correo electrónico. Una vez dentro del portal correspondiente, el estudiante deberá capturar la información solicitada y, según su edad y programa, adjuntar documentos adicionales. 1.- Entra al sitio de Llave MX y haz clic en ‘Crear cuenta’; 2.-Ingresa tu CURP (el del adulto), verifica el Captcha y presiona ‘Continuar’; 3.- Los datos de padre, madre o tutor serán llenados automáticamente por el sistema, solo hace falta verificarlos; 4.- Ingresa tu Código Postal y elige la colonia en la que vives para continuar; 5.- Crea una contraseña y guárdala, así como recuérdala, ya que será utilizada durante todo el trámite e incluso para otros trámites con el que sea necesario utilizar Llave MX; 6.- Acepta el Aviso de Privacidad y completa del Captcha, luego da clic en ‘Finalizar’.

¿CÓMO REGISTRARSE A LA BECA RITA CETINA? Es indispensable contar con los documentos solicitados ya digitalizados para evitar contratiempos como la Clave Única de Registro de Población (CURP, un comprobante de domicilio y la identificación oficial del padre, madre o tutor que registre al estudiante, así como contar con la Llave MX. El proceso se desarrollará en tres etapas principales. Asambleas informativas: Durante febrero se realizarán reuniones en escuelas primarias públicas del país para explicar a las familias el procedimiento de registro en línea. La CNBBBJ señaló que es importante asistir para conocer el paso a paso del trámite. Las fechas y sedes se informarán mediante carteles en las escuelas y a través del canal oficial de WhatsApp de cada estado, que también notificará posibles cambios. Registro en línea: Después de las asambleas, las familias podrán realizar la solicitud en la plataforma oficial:www.becaritacetina.gob.mx - Inicia sesión o crea una cuenta en Llave MX - Una vez abierta la convocatoria de registro, ingresa al portal de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez (también en el portal de Programas del Bienestar) e inicia sesión con tu Llave MX. - Registra los datos del padre, madre o tutor y adjunta la documentación que se te solicitó. Llena tus datos de domicilio y luego sube el comprobante de domicilio en PDF o JPG. Dale ‘Guardar registro’ y así habrás terminado el registro de la persona mayor de edad. - Selecciona en ‘Registrar un estudiante’ y captura la información de cada estudiante que deseas inscribir al programa social, en este caso la Clave Única de Registro de Población. Da clic en ‘No soy un robot’ y luego en ‘Validar CURP’. - Los datos del estudiante se llenarán automáticamente; solo ingresa la CCT de la escuela, búscalo y selecciona el nivel educativo, turno, grado y parentesco con el menor. - Da clic en ‘Guardar y continuar’. - Si quieres registrar a otro estudiante, deberás realizar el mismo proceso. - Descarga el comprobante de registro y guárdalo para futuros trámites, como la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar. Entrega de tarjetas: Cuando inicie la distribución de tarjetas, la información se difundirá mediante las escuelas, el sitio web oficial, redes sociales verificadas y el canal de WhatsApp del programa.

MONTOS DE LA BECA RITA CETINA El apoyo económico para estudiantes de primaria consiste en un pago anual de dos mil 500 pesos, que será depositado directamente en la tarjeta del Bienestar; mientras que el monto para alumnos y alumnas de secundaria es de mil 900 pesos bimestrales más 700 pesos extra por menor adicional registrado. Ejemplos | Familias de continuidad, es decir, que entraron al programa en 2025 o antes con: - 1 estudiante de secundaria = $1,900 pesos bimestrales;

- 2 estudiantes de secundaria = $1,900 pesos + $700 pesos bimestrales;

- 1 estudiante de primaria + 1 estudiante de secundaria = $1,900 pesos bimestrales; Familias que ingresaron al programa en marzo de 2026 con: - 1 estudiante de primaria = $2,500 pesos anuales;

- 2 estudiantes de primaria = $5,000 pesos anuales;

- 3 estudiantes de primaria = $7,500 pesos anuales. Familias de continuidad con estudiantes de primaria de nuevo ingreso (marzo 2026): - 1 estudiante de primaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos bimestrales + $2,500 pesos anuales;

- 1 estudiante de primaria de continuidad + 2 estudiantes de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos bimestrales + $5,000 anuales;

- 2 estudiantes de secundaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos + $700 pesos bimestrales + $2,500 pesos anuales. El programa busca fortalecer la continuidad educativa y apoyar la economía de los hogares con estudiantes en educación básica. Este apoyo está diseñado para cubrir gastos escolares antes del inicio del ciclo escolar.

¿QUÉ ES LA BECA RITA CETINA? La Beca Rita Cetina es un apoyo económico universal para estudiantes de secundaria pública en México. Se otorga la beca de mil 900 pesos por familia con al menos un alumno inscrito en el programa social, pero se entrega 700 pesos extra por cada beneficiario adicional. A partir de 2026, los estudiantes de primaria accederán la beca; en marzo del mismo año se realizó el registro para estudiantes desde 1° a 6° grado para el apoyo anual escolar para útiles y uniformes de dos mil 500 pesos. La Beca Rita Cetina tiene un padrón de beneficiarios de ocho millones de estudiantes inscritos en el recién creado programa social del Gobierno Federal. Te recomendamos mantenerte al tanto de los avisos que emitan las autoridades responsables a través de las cuentas oficiales de Becas Benito y el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, así como los anuncios que pueda dar el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, en las conferencias de prensa matutina. ¿POR QUÉ LA BECA LLEVA EL NOMBRE DE RITA CETINA? La beca lleva el nombre de Rita Rosaura Cetina Gutiérrez (1846-1908), maestra, escritora y feminista yucateca considerada pionera en la educación de las mujeres en México. Fundó la Sociedad Científica y Literaria de Mérida y la escuela La Siempreviva, proyecto cultural dirigido por mujeres que integraba formación académica, actividad literaria y difusión de ideas a través de una revista administrada por ellas mismas. Como docente y directora del Instituto Literario para Niñas, impulsó la formación de generaciones de mujeres, entre ellas la activista Elvia Carrillo Puerto. Su labor en favor de la educación igualitaria la posiciona como precursora del feminismo en el país. Por ello, su nombre identifica actualmente la Beca Universal de Educación Básica.

CANALES OFICIALES PARA DUDAS Y ACLARACIONE Para resolver dudas o solicitar información adicional, se recomienda consultar los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez o las comunicaciones del titular del organismo, Julio León. También está disponible la atención telefónica al número 55 1162 0300, con horario: - Lunes a viernes: de 8:00 a 22:00 horas

- Sábados: de 9:00 a 14:00 horas La dispersión del recurso de la beca se realizará de forma gradual conforme al calendario establecido, con depósitos directos en la tarjeta bancaria de cada beneficiario. Este mecanismo busca garantizar que los apoyos lleguen sin intermediarios a estudiantes inscritos en el programa.