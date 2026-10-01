Venta de AHMSA se concretará hasta que depósitos estén en firme: Manolo Jiménez

El Mandatario estatal se refirió a la subasta realizada el pasado 25 de septiembre, en la que el empresario Arturo Domínguez Arteaga, de la empresa Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), manifestó su interés en adquirir los activos de AHMSA y Minosa en Monclova .

TORREÓN, COAH.- La eventual venta y reactivación de Altos Hornos de México (AHMSA) y su filial Minera del Norte (Minosa) solamente podrá considerarse concretada una vez que los depósitos comprometidos por el inversionista interesado se encuentren en firme, afirmó el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

De acuerdo con Jiménez Salinas, el empresario asumió el compromiso de depositar en los próximos días poco más de 50 millones de dólares y, posteriormente, dentro de un plazo aproximado de 3meses, alrededor de mil 400 millones de dólares.

El Gobernador destacó que, de concretarse la operación, representaría una de las noticias económicas más importantes de 2026, no solamente para la Región Centro de Coahuila, sino para toda la entidad y para el País, por el impacto que tendría la reactivación de una de las principales empresas siderúrgicas de México.

Sin embargo, subrayó que el proceso todavía no puede darse por concluido, debido a que la voluntad de participar en la subasta y el registro como interesado no representan por sí solos una garantía de que la operación llegará a buen término.

“Esto no se concreta hasta que no estén hechos los depósitos”, señaló Manolo Jiménez, al insistir en que será hasta que los recursos comprometidos estén formalmente depositados cuando pueda hablarse de una operación consolidada.

Indicó que, por el momento, corresponde mantener prudencia y esperar a que los compromisos financieros se materialicen.

“Hay que esperar y esperemos que esto vaya en serio, pero se convertirá en una realidad hasta que esté el depósito en firme”, expresó.

Respecto al perfil financiero y empresarial de CIESA, el Gobernador consideró conveniente otorgar el beneficio de la duda y esperar el desarrollo del proceso, luego de que públicamente se han difundido diferentes versiones sobre la compañía interesada.

Jiménez Salinas destacó que el Gobierno de Coahuila mantiene disposición para respaldar cualquier inversión seria que permita reactivar AHMSA, recuperar empleos y fortalecer la economía de la Región Centro.

“Vamos a desearles lo mejor, animarlos a que inviertan en Coahuila, decirles que esta es su casa, que aquí estamos listos para trabajar en equipo y a la orden para ser facilitadores en esta reactivación de AHMSA”, manifestó.

No obstante, reiteró que cualquier escenario de reactivación deberá partir de la certeza financiera de la operación.

“El proceso inicia una vez que esté el depósito de los mil 400 millones de dólares en firme”, insistió el gobernador.