Cuestiona Jaime Bueno a titular de Hacienda por falta de recursos para carreteras de Coahuila

¿Dónde están los recursos para el mantenimiento carretero en los estados? entre ellos Coahuila, que tiene pendiente la ampliación de la vía a Derramadero y el peligroso tramo “Los Chorros”, preguntó el diputado federal Jaime Bueno, al secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados.

Bueno Zertuche, diputado de Coahuila, se unió a los reclamos al Gobierno Federal porque por quinto año consecutivo no se destinan recursos para la ampliación, rehabilitación o nuevos proyectos de carreteras.

“Hay 25 estados sin presupuesto para carreteras, entre ellos, mi estado Coahuila con proyectos en el tintero como “Los Chorros” y la ampliación de la carretera Saltillo-Derramadero (Zacatecas)”, dijo Bueno al Secretario Ramírez de la O.

Siguió con los cuestionamientos respecto al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 enviado a la Cámara de Diputados: “¿Dónde están los proyectos productivos regionales? ¿No le parece excesivo 150 mil millones de pesos para tres proyectos, mientras que el presupuesto carretero es prácticamente nulo?”.

De acuerdo con la exposición de Jaime Bueno en la tribuna de la Cámara, hay preocupación porque ocho de cada diez pesos ya están etiquetados. Se reduce el monto designado para proyectos de inversión en un 36.6, y de lo queda el 50 por ciento está destinado a las obras faraónicas que ya conocemos, y que benefician sólo a un par de regiones de nuestro país”.

Respecto a Pemex, le dijo al Secretario de Hacienda: “Se trataba de aumentar la producción de barriles, no de convertirlo en un barril sin fondo. Se destinan y etiquetan más recursos de manera irresponsable y festejan únicamente los dueños de las calificadoras que están recibiendo sus pagos, a sobre tasas de interés”.

Además señaló que por primera vez en la historia de nuestro país, el pago de intereses de la deuda será igual que las participaciones dirigidas a los estados. Un hecho insólito. Además un trato desigual, discriminatorio.

“Estas son inquietudes legítimas, la economía de miles de familias mexicanas depende de ello. ¿De qué ha servido el incremento al salario mínimo, o las transparencias directas a beneficiarios de programas sociales, si con la inflación no nos alcanza para nada”, dijo.

Cuestionó además sobre el avión presidencial que el Presidente no quiso usar y que puso en venta, pero no se vendió. “¿El avión que se rifó pero que nadie se ganó, pero que ahí estaba en tierra y que causaba más gastos que volando y que ya vendimos, pero que no supimos en cuánto y que el recurso se iba a destinar para obras que nunca vimos y ahora aparecen etiquetados en Sedena 380 millones de pesos para pago de un avión presidencial”.

“¿Nos puede explicar a los mexicanos de qué trata este episodio, o al final se dieron cuenta de que sí quieren comprar un nuevo avión? ¿Señor secretario, dónde quedó la bolita, dónde quedó el avión?”, expuso Bueno.