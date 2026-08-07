Cumbre histórica en Coahuila: Múzquiz reúne a tres pueblos indígenas en consulta sin precedentes

La jornada se desarrolla en el Salón Los Arcos, donde las autoridades y representantes comunitarios deliberan conforme a sus sistemas normativos y formas tradicionales de organización. La convocatoria oficial establece a Ciudad Melchor Múzquiz como sede de la región con fecha de realización el 7 de agosto.

MÚZQUIZ, COAH.– En un hecho considerado histórico para Coahuila, representantes de los pueblos Kickapoo, Mascogo y N’dee se reúnen este viernes en Múzquiz para participar en la Asamblea Regional del proceso de Consulta Previa, Libre e Informada sobre la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

La consulta forma parte de la etapa deliberativa nacional, que comenzó este viernes y se extenderá hasta el 13 de septiembre mediante 82 asambleas regionales y siete mesas de trabajo en distintas ciudades del país.

El objetivo es que los pueblos y comunidades analicen la propuesta, planteen modificaciones y formulen recomendaciones antes de que el proyecto avance hacia el Congreso de la Unión.

Entre los temas que pueden ser abordados durante las deliberaciones se encuentran la libre determinación y autonomía, territorio, identidad y patrimonio cultural, lenguas indígenas, participación en la vida pública y mecanismos de consulta frente a proyectos que puedan afectar a las comunidades.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó el pasado 29 de junio la convocatoria para someter a diálogo y consulta, con las 16 mil 728 comunidades de los 69 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano del país, la propuesta de iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que tiene por objetivo promover, proteger, garantizar e implementar sus derechos.

La propuesta federal busca reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, además de fortalecer el ejercicio de sus derechos colectivos. El Gobierno de México informó que el proceso contempla la participación de 16 mil 728 comunidades pertenecientes a 69 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano.

En Múzquiz, la presencia conjunta de las tres comunidades representa uno de los momentos de mayor relevancia del proceso en Coahuila, al reunir en una misma sede a pueblos con historias, culturas y sistemas de organización propios.