Cumbre histórica en Coahuila: Múzquiz reúne a tres pueblos indígenas en consulta sin precedentes

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    Cumbre histórica en Coahuila: Múzquiz reúne a tres pueblos indígenas en consulta sin precedentes
    Representantes de las comunidades indígenas de Kickapoo, Mascogo y N’dee deliberan en Múzquiz, Coahuila, sobre nueva ley. CORTESÍA

Representantes de las comunidades Kickapoo, Mascogo y N’dee de la región norte participan en la asamblea regional realizada en el Pueblo Mágico

MÚZQUIZ, COAH.– En un hecho considerado histórico para Coahuila, representantes de los pueblos Kickapoo, Mascogo y N’dee se reúnen este viernes en Múzquiz para participar en la Asamblea Regional del proceso de Consulta Previa, Libre e Informada sobre la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

La jornada se desarrolla en el Salón Los Arcos, donde las autoridades y representantes comunitarios deliberan conforme a sus sistemas normativos y formas tradicionales de organización. La convocatoria oficial establece a Ciudad Melchor Múzquiz como sede de la región con fecha de realización el 7 de agosto.

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La consulta forma parte de la etapa deliberativa nacional, que comenzó este viernes y se extenderá hasta el 13 de septiembre mediante 82 asambleas regionales y siete mesas de trabajo en distintas ciudades del país.

El objetivo es que los pueblos y comunidades analicen la propuesta, planteen modificaciones y formulen recomendaciones antes de que el proyecto avance hacia el Congreso de la Unión.

Entre los temas que pueden ser abordados durante las deliberaciones se encuentran la libre determinación y autonomía, territorio, identidad y patrimonio cultural, lenguas indígenas, participación en la vida pública y mecanismos de consulta frente a proyectos que puedan afectar a las comunidades.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó el pasado 29 de junio la convocatoria para someter a diálogo y consulta, con las 16 mil 728 comunidades de los 69 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano del país, la propuesta de iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que tiene por objetivo promover, proteger, garantizar e implementar sus derechos.

La propuesta federal busca reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, además de fortalecer el ejercicio de sus derechos colectivos. El Gobierno de México informó que el proceso contempla la participación de 16 mil 728 comunidades pertenecientes a 69 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano.

En Múzquiz, la presencia conjunta de las tres comunidades representa uno de los momentos de mayor relevancia del proceso en Coahuila, al reunir en una misma sede a pueblos con historias, culturas y sistemas de organización propios.

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acuerdos, propuestas y conclusiones obtenidos en las asambleas serán documentados para incorporarlos a la etapa de análisis y adecuación de la iniciativa.

El calendario federal establece que, una vez concluida la deliberación, del 21 de septiembre al 11 de octubre se realizará el estudio de las propuestas recogidas en territorio. Posteriormente, el Ejecutivo Federal prevé presentar formalmente la iniciativa ante el Congreso de la Unión el 12 de octubre, en el marco del Día de la Nación Pluricultural.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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