Dan de baja más de 2 mil credenciales de elector por fallecimiento o duplicidad en Coahuila

En medio de la preparación del proceso electoral de 2024, la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, dio a conocer el último registro de las bajas al padrón electoral de Coahuila por motivos involuntarios.

La información se dio a conocer durante la última sesión ordinaria, donde se presentó el Informe sobre el avance de la Campaña Anual Intensa de Actualización del Padrón Electoral, Estadístico del Padrón y Lista Nominal de Electores.

De acuerdo con el informe, hasta el corte de septiembre de este año, en Coahuila existe un padrón electoral de 2 millones 406 mil ciudadanos que podrían participar en las elecciones de 2024.

Sin embargo, la actualización de dicho padrón implica no solo la alimentación del mismo con las altas y las modificaciones que realicen los electores, sino también las modificaciones por causas involuntarias.

Según los registros de la actualización, hasta la última semana el INE logró dar de baja 2 mil 347 credenciales de elector por causas como defunciones, duplicidades y suspensiones.

Estas acciones de actualización se realizan para garantizar que no haya una duplicidad en la votación, o bien, que no voten personas que no cuentan con sus derechos políticos en su totalidad.

Los distritos donde se reportaron mayores bajas, son los que corresponden a las cabeceras de Piedras Negras en el 01 con 306 cambios, Saltillo con el 04 y 07 con 264 y 275, y Torreón con los 06 y 05 con 287 y 271 bajas.