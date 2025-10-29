Dan mantenimiento a panteones y espacios públicos por el Día de Muertos en Ramos Arizpe

Por instrucciones del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe intensificó durante esta semana las acciones de limpieza, rehabilitación y mantenimiento en los principales espacios públicos, panteones y plazas de la ciudad, con el objetivo de ofrecer entornos dignos y ordenados a la ciudadanía durante las celebraciones del Día de Muertos.

A través de las brigadas de Parques y Jardines, Servicios Primarios, Empleo Temporal y Ola Verde, se realizaron labores en los panteones San Ignacio y San Nicolás, donde se efectuó limpieza general, encalado de árboles y bardas, retiro de maleza, recolección de basura, rehabilitación de tanques de agua y la construcción de nuevas piletas para que los visitantes puedan limpiar y decorar las bóvedas de sus seres queridos.

“Queremos que las familias visiten a sus difuntos en espacios limpios, seguros y con todo lo necesario. En Ramos Arizpe trabajamos para que nuestras tradiciones se vivan con respeto y orden, y para que cada rincón de la ciudad refleje el cariño de su gente”, expresó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.