Dan mantenimiento a panteones y espacios públicos por el Día de Muertos en Ramos Arizpe
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Los trabajos se realizaron en los principales espacios públicos, panteones y plazas de la ciudad para ofrecer entornos dignos y ordenados a los visitantes
Por instrucciones del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe intensificó durante esta semana las acciones de limpieza, rehabilitación y mantenimiento en los principales espacios públicos, panteones y plazas de la ciudad, con el objetivo de ofrecer entornos dignos y ordenados a la ciudadanía durante las celebraciones del Día de Muertos.
A través de las brigadas de Parques y Jardines, Servicios Primarios, Empleo Temporal y Ola Verde, se realizaron labores en los panteones San Ignacio y San Nicolás, donde se efectuó limpieza general, encalado de árboles y bardas, retiro de maleza, recolección de basura, rehabilitación de tanques de agua y la construcción de nuevas piletas para que los visitantes puedan limpiar y decorar las bóvedas de sus seres queridos.
TE PUEDE INTERESAR: Afina Ramos Arizpe preparativos para celebrar el Festival de la Catrina 2025
“Queremos que las familias visiten a sus difuntos en espacios limpios, seguros y con todo lo necesario. En Ramos Arizpe trabajamos para que nuestras tradiciones se vivan con respeto y orden, y para que cada rincón de la ciudad refleje el cariño de su gente”, expresó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.
El edil destacó que estas acciones forman parte de la política permanente de mantenimiento urbano que impulsa su administración, la cual busca conservar en buen estado la infraestructura pública y fortalecer la imagen de la ciudad, además de preparar los panteones para los días 1 y 2 de noviembre, cuando se espera una gran afluencia de visitantes.
Limpieza en colonias y espacios públicos
Las cuadrillas municipales también realizaron retiro de escombro en la colonia Manantiales del Valle, limpieza general en la Plaza Pistaches, y recolección de basura y deshierbe en las colonias Jardines de Analco y Villas de Arizpe, garantizando así entornos más agradables y funcionales para los vecinos.
Estas labores se suman a las jornadas permanentes de mantenimiento urbano que recorren diariamente los distintos sectores del municipio, con el propósito de mantener parques, camellones y plazas en óptimas condiciones, promoviendo así una ciudad limpia, ordenada y orgullosa de sus tradiciones.