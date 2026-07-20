K-Pop Fest enciende el ambiente del Festival Internacional de las Artes en Saltillo

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    K-Pop Fest enciende el ambiente del Festival Internacional de las Artes en Saltillo
    El K-Pop Fest y “Sonidos y colores de México” cautivan a los asistentes del FINA CORTESÍA

El evento incluyó actuaciones de K-idsPop Demon Hunters, Neo Nyx, BTS Hour, Six y Danzanity

El Festival Internacional de las Artes (FINA) 2026 continúa ofreciendo una amplia programación cultural en Saltillo, donde durante el fin de semana cientos de personas disfrutaron de actividades que abarcaron desde la cultura coreana hasta el folclor mexicano y encuentros académicos, todos con acceso gratuito.

Uno de los eventos que reunió a chicos y grandes fue el K-Pop Fest, realizado en un ambiente completamente familiar, donde los asistentes disfrutaron de presentaciones artísticas, dance covers, karaoke y del Hype Bazar, espacio en el que se ofrecieron artículos relacionados con la cultura coreana.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/ballet-museos-y-conferencias-llenan-de-cultura-al-fina-2026-en-saltillo-PE22261187

La jornada incluyó las actuaciones de K-idsPop Demon Hunters, Neo Nyx, BTS Hour, Six y Danzanity, quienes ofrecieron distintos números inspirados en el popular género musical surcoreano, atrayendo a decenas de seguidores.

Como parte de la programación del festival también se presentó el espectáculo “Sonidos y colores de México”, a cargo de la Compañía Internacional “Maseua” San Judas Tadeo, dirigida por el profesor Roberto Rangel Reyes.

La explanada de la Biblioteca Manuel Múzquiz Blanco, ubicada en la Alameda Zaragoza, fue el escenario donde el público disfrutó de una tarde llena de música, danza, color y tradiciones mexicanas, en una presentación que fue ampliamente ovacionada por los asistentes.

De manera paralela, continuaron las actividades de la LXXXVI Reunión Ordinaria de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila de Zaragoza, con la realización de conferencias y la asamblea del organismo, fortaleciendo la oferta académica y de divulgación histórica del festival.

El Instituto Municipal de Cultura informó además que este lunes se entregaron las cortesías para los espectáculos Cats, el ciclo de cine de terror con la proyección de The Howling y el estreno de la película El Desaire, como parte de las actividades programadas para los próximos días.

https://vanguardia.com.mx/show/artes/asi-fue-el-regreso-de-saltillo-electronico-al-ateneo-fuente-en-el-fina-AL22296521

Asimismo, dio a conocer que el próximo miércoles 22 de julio se distribuirán las cortesías para el concierto de clausura del FINA 2026, que estará a cargo de la soprano Filippa Giordano. La entrega se realizará en Casa Purcell, ubicada en Hidalgo 231, en la Zona Centro, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, o hasta agotar existencias.

Con esta programación, el FINA 2026 mantiene una oferta cultural diversa que busca acercar a la población a expresiones artísticas nacionales e internacionales, consolidándose como uno de los principales festivales culturales de la región.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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