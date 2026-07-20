K-Pop Fest enciende el ambiente del Festival Internacional de las Artes en Saltillo

Uno de los eventos que reunió a chicos y grandes fue el K-Pop Fest, realizado en un ambiente completamente familiar, donde los asistentes disfrutaron de presentaciones artísticas, dance covers, karaoke y del Hype Bazar, espacio en el que se ofrecieron artículos relacionados con la cultura coreana.

El Festival Internacional de las Artes (FINA) 2026 continúa ofreciendo una amplia programación cultural en Saltillo, donde durante el fin de semana cientos de personas disfrutaron de actividades que abarcaron desde la cultura coreana hasta el folclor mexicano y encuentros académicos, todos con acceso gratuito.

La jornada incluyó las actuaciones de K-idsPop Demon Hunters, Neo Nyx, BTS Hour, Six y Danzanity, quienes ofrecieron distintos números inspirados en el popular género musical surcoreano, atrayendo a decenas de seguidores.

Como parte de la programación del festival también se presentó el espectáculo “Sonidos y colores de México”, a cargo de la Compañía Internacional “Maseua” San Judas Tadeo, dirigida por el profesor Roberto Rangel Reyes.

La explanada de la Biblioteca Manuel Múzquiz Blanco, ubicada en la Alameda Zaragoza, fue el escenario donde el público disfrutó de una tarde llena de música, danza, color y tradiciones mexicanas, en una presentación que fue ampliamente ovacionada por los asistentes.

De manera paralela, continuaron las actividades de la LXXXVI Reunión Ordinaria de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila de Zaragoza, con la realización de conferencias y la asamblea del organismo, fortaleciendo la oferta académica y de divulgación histórica del festival.

El Instituto Municipal de Cultura informó además que este lunes se entregaron las cortesías para los espectáculos Cats, el ciclo de cine de terror con la proyección de The Howling y el estreno de la película El Desaire, como parte de las actividades programadas para los próximos días.