De iniciar su propia empresa a los 44 años en su cochera a ser reconocida como Mujer Emprendedora de Saltillo

“En 1994, cuando tenía 44 años y mi hija entraba en la adultez y mi hijo en pocos años seguiría sus pasos, me di cuenta entonces que ya tenía tiempo para alcanzar uno de mis sueños: producir algo que la ciudad necesitara” , dijo Rosa Catalina Neaves Muñiz.

“Las mujeres no tenemos por qué permanecer ajenas al desarrollo económico de la comunidad” , dijo la señora Rosa Catalina Neaves Muñiz , mujer emprendedora que fue reconocida en el marco del Día Internacional de la Mujer por el municipio de Saltillo .

“Honramos y reconocemos a mujeres que han sobresalido en diferentes áreas, y que con su ejemplo motivan a niñas y jóvenes a sobreponerse a cualquier situación, a hacer valer sus derechos y reconocer su gran potencial”, dijo el alcalde de Saltillo.

La Señora Rosario agradeció la distinción del nombramiento, e indicó que admira a las mujeres emprendedoras. “Sé que muchas, que existen muchas compañeras que pueden merecerlo y lo que yo les puedo platicar es que he trabajado mucho. He trabajado sin especificar esfuerzos, ni horarios, prácticamente desde mi vida adulta, y considero que no existen obstáculos insalvables para que una mujer logre lo que sea que se proponga”.