De un saltillense fue la idea de traer a Tesla a México

En este puesto se desempeñó hasta diciembre pasado, sin embargo, eso no eximió que al confirmarse hace unas semanas la inversión, Marcelo Ebrard lo incluyera en los reconocimientos que hizo vía Twitter a quienes habían contribuido a atraer esa inversión al País: “También felicito a Arnoldo Padilla que anduvo promoviendo la inversión de Tesla desde 2019 , enhorabuena!!, publicó.

Así es como empieza esta historia y durante la marcha se dieron varios factores que aceleraron las cosas, cuando iniciamos veíamos la posibilidad de una lanta de Tesla para 2026, pero no en 2023.

Fue vital para la relación entre México-Tesla, porque en cualquier negociación el activo más importante que existe es la confianz a, si no hay confianza, no hay negocio. En esta prueba de fuego el gobierno mexicano le respondió bastante bien y Tesla como tal ya confiaba en México y en el gobierno actual.

Nos llevamos una gran sorpresa porque México tiene bastantes proveedores de Tesla en ese momento en Nuevo León, Chihuahua, Estado de México, Querétaro y Saltillo, entre otros; a partir de ahí nos damos a la labor de platicar con los gobernadores de los estados porque si bien el Gobierno Mexicano dictaba ciertas normas, los estados son autónomos y tomaban ciertas decisiones, se negoció con ellos y esa apertura benefició no solo a Tesla, sino a toda la industria automotriz.

En 2019 ya que entró a la Secretaría con la encomienda oficial, platico con el Canciller y le digo que quiero traernos a Tesla y que me gustaría que platicará con Elon Musk, a lo que él responde que estaría encantado de lograrlo.

-¿Hidalgo fue realmente una opción?-

Sí, pero al final ganó la opción de Nuevo León. Uno de los requisitos que se pidió en un inicio y estamos hablando de 2021, era que no querían que Tesla se instalara en una ciudad donde ya existiera otra armadora y eso reducía las opciones. Otro requisito fue la calidad de vida de los trabajadores de alto nivel, por ahí NL empezó a convertirse en atractivo por los espacios que tiene alrededor de donde se va a poner la planta, a un lado tienen a Terraalta con su club de Golf y muy cerca se tiene la autopista.

TE PUEDE INTERESAR: Ahorita ya no veo salvación de AHMSA: líder del Sindicato Nacional Democrático

-¿Qué impacto tendrá Tesla para la zona?-

Se convierte en un corredor muy importante en el tema automotriz, estás hablando que de Derramadero al Aeropuerto de Monterrey, tienes plantas de General Motors, de Stellantis, de Freightliner, de KIA y ahora de Tesla, son plantas grandísimas y empresas de muy buen nivel, convirtiendo a la zona en un corredor muy importante.

Vienen cosas muy buenas en el tema de desarrollo económico con empleo, proveeduría Tier 1, 2 y 3, pero también impactará en el tema de educación porque la empresa pedirá a las universidades ciertas carreras de ingeniería, es una empresa tecnológica que dará un cambio o evolución a la industria del corredor Coahuila- Nuevo León.

-Pero además de lo positivo ¿Qué más traerá la inversión?

Ahorita platicamos lo bonito que viene con una inversión así, pero también vienen ciertos problemas de movilidad, desde ya los gobiernos de Coahuila y Nuevo León tendrán que empezar a ver qué empezarán a hacer en esa zona; hoy están saturadas la autopista libre y de cuota.

Existe un proyecto federal de un tren de pasajeros suburbano que iría desde Derramadero hasta el Aeropuerto de Monterrey, pero no nada más tendría que ser un proyecto federal, sino que los municipios deben ver cómo lo integran, por ejemplo a través de una conectividad con esas estaciones, redirigiendo las rutas del transporte público a las estaciones del tren.

También hacer despegar al Aeropuerto de Ramos Arizpe, lo que no ha hecho comercialmente hablando desde hace años, pero ahora el tema de la conectividad con el resto del mundo será muy importante y con ello la relevancia en su actividad de pasajeros.

Otro punto a considerar es que mientras una Planta como KIA consume 120 megas de energía, una como Tesla requerirá mil, es decir, 10 veces más y aunque esto hoy no es un problema, de no atenderse lo puede ser en un futuro, por ello hay que poner atención en temas como la demanda de energía, las opciones de movilidad y el agua, se debe atender desde hoy para que no se conviertan en un problema.

-En el caso de Coahuila, ¿El impacto de Tesla será más grande en comparación a lo que fue en su momento General Motors para Ramos Arizpe o Stellantis-Freightlier para Derramadero?-

No podríamos compararlo porque son contextos distintos, cuando llegó Chrylser o General Motors a Ramos Arizpe, era un pueblito de 10 mil habitantes, hoy es una zona importante en la producción de carros.