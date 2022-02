‘Debe garantizar movilidad sustentable el V. Carranza’; proyecto integral ya existe en el plan de desarrollo

El proyecto para mejorar el bulevar Venustiano Carranza debe contemplar a peatones, personas con discapacidad, bicicletas y transporte público, y no solo privilegiar el uso del automóvil particular para desplazarse, afirmó el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Saltillo, Héctor Cortés Ruiz.

Asimismo señaló que ya existe un proyecto integral para esta vialidad para garantizar la movilidad sustentable con un enfoque centrado en la persona, como lo señala el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad y será presentado por el Instituto Municipal de Planeación de Saltillo (IMPLAN).

“Ya es tiempo de quitarnos el chip del auto particular. Se ha comprobado en otras partes del mundo que privilegiar el uso del auto particular no redunda en mayor calidad de vida, sino en todo lo contrario”, afirmó Héctor Cortés, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Saltillo.

Explicó que las intervenciones en el bulevar Venustiano Carranza deben crear banquetas amplias, seguras y accesibles para todo tipo de usuario, desde las niñas y niños, personas con discapacidad y adultos mayores.

Además de contar con infraestructura que invite a caminar por estos espacios, libre de obstáculos y que no castigue el modo más sostenible de transporte: el impulso con el propio cuerpo, como lo hacen los mal llamados puentes peatonales, que solo fomentan las altas velocidades y vuelven inseguro el espacio urbano.

Se debe contar con un carril confinado al transporte público para que sea más rápido mover a más ciudadanos y que la la gente se pueda bajar del automóvil para usar el camión porque sería más eficiente su traslado.

También V. Carranza tendría un carril exclusivo para bicicletas, que debería contar con infraestructura para garantizar el desplazamiento de manera segura.

“Cuando culmine físicamente este proyecto nos vamos a dar cuenta de los beneficios que aporte inhibir el uso del auto”, sostuvo el ingeniero Héctor Cortés.

Entre los beneficios destacó el aumento de actividad económica en los comercios de la vialidad, así como una disminución de la contaminación del aire y la mejora de salud pública que esto conlleva, además de mejoras a la salud individual por caminar o viajar en bicicleta.