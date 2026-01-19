Déficit de especialistas, ‘dolor de cabeza’ en la Clínica 7 del IMSS en Monclova

Coahuila
/ 19 enero 2026
    Déficit de especialistas, ‘dolor de cabeza’ en la Clínica 7 del IMSS en Monclova
    La Clínica 7 del IMSS enfrenta un déficit de especialistas que retrasa consultas y cirugías en diversas áreas médicas. FOTO: VANGUARDIA

La falta de personal obliga al Instituto a recurrir al servicio subrogado y a retrasar consultas

MONCLOVA, COAH.- La Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) enfrenta un déficit significativo de médicos especialistas, particularmente en las áreas de traumatología, oftalmología y neurología, situación que ha derivado en retrasos en consultas y procedimientos quirúrgicos, advirtió Humberto Prado, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y consejero ante el IMSS.

De acuerdo con el consejero, aunque recientemente arribaron algunos especialistas, la plantilla no logró completarse, por lo que la institución mantiene abierta la solicitud de más personal médico para cubrir la demanda existente.

“Llegaron algunos especialistas, pero no se completó la plantilla; siguen solicitando más y están esperando que lleguen”, señaló.

FALTA DE MÉDICOS OBLIGA A CANALIZAR PACIENTES

La carencia de especialistas ha obligado a que pacientes sean referidos a otras clínicas del sistema o, en casos urgentes, a que se subrogue el servicio a terceros. No obstante, Prado explicó que en la mayoría de los casos cirugías y consultas deben esperar hasta que exista disponibilidad de médicos especializados.

A esta situación se suma la necesidad de contar con un odontólogo, lo que evidencia que la plantilla médica permanece incompleta desde hace tiempo, limitando la capacidad de respuesta de la Clínica 7 y generando atrasos constantes en citas y procedimientos.

“La falta de personal especializado impacta directamente en la atención; no es un tema nuevo y sigue siendo una asignatura pendiente”, apuntó.

URGENCIAS REMODELADA, PERO CON PENDIENTES

En cuanto a la infraestructura, Humberto Prado reconoció que la remodelación del área de urgencias ya fue concluida y entregada el 31 de diciembre, destacando que el espacio quedó adecuadamente acondicionado para la atención de pacientes.

Sin embargo, subrayó que aún está pendiente la habilitación de un pasillo adicional, proyecto que ya cuenta con planos, cotización y recursos asignados, pero que todavía no se ha ejecutado.

“En el área de urgencias de la Clínica 7 del IMSS hay un pasillito que falta todavía. Ya hay proyecto, cotización y dinero; solo falta que se ejecute”, explicó.

Este espacio, que anteriormente albergaba el área de rayos X y un patio intermedio, permitirá ampliar la atención, especialmente durante fines de semana o picos de alta afluencia, y vendrá a complementar las mejoras ya realizadas en la zona de urgencias.

