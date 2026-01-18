Coahuila: Neumonía desplaza al COVID-19 y la influenza como la enfermedad respiratoria con más casos

El panorama epidemiológico de Coahuila al cierre de 2025 revela un cambio significativo en materia de salud pública. De acuerdo con el boletín de la Secretaría de Salud federal, las enfermedades respiratorias ahora son encabezadas por la neumonía, la cual ha registrado una incidencia considerablemente mayor. Los registros oficiales indican que, durante 2025, se brindaron 3 mil 43 atenciones por neumonía en clínicas y hospitales del estado. En contraste, las cifras de padecimientos que anteriormente dominaban la agenda sanitaria fueron notablemente menores: 166 casos de COVID-19 y 118 atenciones por influenza. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Preocupa a padres de familia repunte de casos de influenza previo a regreso a clases Este incremento en los casos de neumonía coincide con el inicio de la temporada invernal, periodo en el que suelen dispararse los contagios debido a la disminución de las temperaturas y a la escasa ventilación en espacios cerrados.

La neumonía es descrita por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como una infección grave que inflama los pulmones, específicamente los alvéolos —pequeños sacos de aire—, los cuales se llenan de líquido o pus. Esta condición dificulta de manera severa el intercambio de oxígeno y provoca dolor intenso al respirar. Los síntomas varían según el grupo de edad; sin embargo, entre las principales señales de alerta se encuentran fiebre superior a los 38 grados centígrados, escalofríos, tos con flemas verdes o amarillas, así como el aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria. En grupos vulnerables, el cuadro clínico puede manifestarse de manera distinta. En niños pequeños, por ejemplo, pueden presentarse congestión nasal y una marcada dificultad respiratoria, mientras que en adultos mayores la fiebre suele ser menos frecuente, pero pueden aparecer confusión mental y escalofríos.