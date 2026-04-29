Definen a galardonados para la presea Miguel Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe informó que el Cabildo aprobó la realización de una sesión solemne con motivo del 46 aniversario de la elevación de la ciudad, así como la designación de las y los galardonados que serán reconocidos durante esta significativa conmemoración. La ceremonia se llevará a cabo el próximo 13 de mayo a las 18:00 horas en el Teatro de la Ciudad, consolidándose como uno de los actos cívicos más importantes del calendario municipal, en el que se honra la historia, identidad y desarrollo de la ciudad.

En este marco, las y los regidores aprobaron otorgar un reconocimiento post mortem al general Eulalio Gutiérrez Ortiz, figura histórica de relevancia nacional; en vida a María de Jesús Aguirre de Saucedo, por su trayectoria y aportaciones a la comunidad; así como un reconocimiento institucional a la empresa Stellantis, por su impacto en el desarrollo económico e industrial del municipio. Eulalio Gutiérrez Ortiz, originario de Ramos Arizpe, fue un destacado militar y político durante la Revolución Mexicana, reconocido por haber asumido la Presidencia Provisional de México en 1914, dejando un legado de liderazgo y compromiso con el país. María de Jesús Aguirre de Saucedo ha sido distinguida por su vocación de servicio y contribuciones al desarrollo social del municipio, consolidándose como una figura cercana a la comunidad. La empresa Stellantis representa uno de los pilares del desarrollo industrial en la ciudad, por la generación de empleo, inversión y posicionamiento a nivel nacional e internacional para la ciudad.

Asimismo, durante la sesión de Cabildo se abordaron y aprobaron diversos asuntos de carácter administrativo y financiero que fortalecen la operación del Gobierno Municipal. En la sesión también se autorizó la firma de convenios de colaboración con el Gobierno del Estado, así como acuerdos de coordinación intermunicipal con Saltillo y Arteaga en temas estratégicos como salud, movilidad, planeación urbana, agua y medio ambiente, lo que permitirá consolidar una visión conjunta de desarrollo regional y mejorar la calidad de vida de la población.

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