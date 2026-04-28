Inauguran rehabilitación del bulevar Real del Valle en Ramos Arizpe

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, inauguraron la rehabilitación del bulevar Camino Real del Valle. La obra busca dignificar el entorno de las colonias del poniente y reducir significativamente los tiempos de traslado para trabajadores y familias del sector. César Flores, secretario de Embellecimiento Urbano, detalló que se aplicaron 12,580 metros cuadrados de carpeta asfáltica y se instalaron luminarias de alta tecnología. “Cuando los vecinos caminaban por el monte, ahora pueden caminar seguros por una banqueta”, destacó el funcionario sobre el impacto peatonal en la zona.

Por su parte, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que este proyecto es una respuesta directa a las peticiones ciudadanas en sectores como Parajes de los Pinos y Analco. “Un trayecto que tomaba media hora o 40 minutos ahora se podrá realizar en 15 minutos”, afirmó durante el corte de listón. Gutiérrez agradeció el respaldo estatal y mencionó que “el bulevar Real del Valle representa mucho más que una obra de infraestructura; representa el compromiso cumplido de escuchar a la ciudadanía”. Según el edil, la modernización de esta vía impulsa la economía y fortalece la conexión entre las nuevas colonias.

El gobernador Manolo Jiménez resaltó que estas acciones son posibles gracias al trabajo conjunto con la iniciativa privada y la correcta aplicación del Impuesto Sobre Nómina. “Todos los días trabajamos para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Lo que planeamos y lo que invertimos lo hacemos para impactar positivamente”, expresó. Jiménez Salinas subrayó que la región sureste de Coahuila mantiene estándares de bienestar destacados a nivel nacional gracias a esta sinergia. “Si comparamos la calidad de vida que vivimos en el día a día aquí en Ramos, en Saltillo y en Arteaga, es de lo mejor del país”, puntualizó el mandatario estatal. Finalmente, autoridades municipales reiteraron que la obra incluye un camellón central y señalización completa para garantizar la seguridad vial. Con esta entrega, se abre una nueva etapa de desarrollo para el poniente de Ramos Arizpe, consolidando la infraestructura necesaria para el crecimiento urbano acelerado de la ciudad.

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