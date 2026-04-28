Inauguran rehabilitación del bulevar Real del Valle en Ramos Arizpe

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Coahuila
/ 28 abril 2026
    Inauguran rehabilitación del bulevar Real del Valle en Ramos Arizpe
    La modernización de la vialidad incluyó la colocación de carpeta asfáltica, luminarias y banquetas, con el objetivo de mejorar la movilidad y seguridad de peatones y automovilistas. MANUEL RODRÍGUEZ

El proyecto incluyó instalación de luminarias y banquetas, así como señalización vial, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad para peatones y automovilistas

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, inauguraron la rehabilitación del bulevar Camino Real del Valle. La obra busca dignificar el entorno de las colonias del poniente y reducir significativamente los tiempos de traslado para trabajadores y familias del sector.

César Flores, secretario de Embellecimiento Urbano, detalló que se aplicaron 12,580 metros cuadrados de carpeta asfáltica y se instalaron luminarias de alta tecnología. “Cuando los vecinos caminaban por el monte, ahora pueden caminar seguros por una banqueta”, destacó el funcionario sobre el impacto peatonal en la zona.

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Por su parte, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que este proyecto es una respuesta directa a las peticiones ciudadanas en sectores como Parajes de los Pinos y Analco. “Un trayecto que tomaba media hora o 40 minutos ahora se podrá realizar en 15 minutos”, afirmó durante el corte de listón.

Gutiérrez agradeció el respaldo estatal y mencionó que “el bulevar Real del Valle representa mucho más que una obra de infraestructura; representa el compromiso cumplido de escuchar a la ciudadanía”. Según el edil, la modernización de esta vía impulsa la economía y fortalece la conexión entre las nuevas colonias.

$!La obra forma parte de una estrategia de infraestructura para fortalecer el desarrollo urbano y la conectividad en Ramos Arizpe.
La obra forma parte de una estrategia de infraestructura para fortalecer el desarrollo urbano y la conectividad en Ramos Arizpe. MANUEL RODRÍGUEZ

El gobernador Manolo Jiménez resaltó que estas acciones son posibles gracias al trabajo conjunto con la iniciativa privada y la correcta aplicación del Impuesto Sobre Nómina. “Todos los días trabajamos para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Lo que planeamos y lo que invertimos lo hacemos para impactar positivamente”, expresó.

Jiménez Salinas subrayó que la región sureste de Coahuila mantiene estándares de bienestar destacados a nivel nacional gracias a esta sinergia. “Si comparamos la calidad de vida que vivimos en el día a día aquí en Ramos, en Saltillo y en Arteaga, es de lo mejor del país”, puntualizó el mandatario estatal.

Finalmente, autoridades municipales reiteraron que la obra incluye un camellón central y señalización completa para garantizar la seguridad vial. Con esta entrega, se abre una nueva etapa de desarrollo para el poniente de Ramos Arizpe, consolidando la infraestructura necesaria para el crecimiento urbano acelerado de la ciudad.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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