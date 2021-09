Deja empresa en el olvido a viudas de mina Micarán; no les han pagado indemnizaciones, acusan

Hasta ahora, la Secretaría del Trabajo de Coahuila no ha dado alguna postura al respecto. Aunque no es de su competencia, la misma dependencia manifestó en un inicio que acompañaría en los procesos a las familias que perdieron algún integrante en esta tragedia.

En los testimonios recopilados, se ha señalado que después de la tragedia ocurrida a inicios de junio, las familias recibieron pagos correspondientes a los trabajos de los siete mineros; sin embargo, esto no forma parte de las indemnizaciones cuyo monto no ha sido informado.

De acuerdo con fuentes extraoficiales, por lo menos tres viudas con las que se ha tenido comunicación, no se les ha dado ninguna respuesta sobre estos recursos.

Aunque ya pasaron cuatro meses de la tragedia, las viudas de los trabajadores de la mina Micarán –la cual sufrió un derrumbe mortal a inicios de junio de este año- aun no consiguen los ingresos prometidos.

En estos montos se contemplan reparaciones del daño, así como indemnizaciones y gastos funerarios.

Según dichas fuentes, estas familias ya se han acercado a la organización familiares de Pasta de Conchos para ser orientadas.

Aunque solo fueron tres las viudas que han decidido denunciar públicamente esta situación, se asegura que lo mismo sucede con las otras tres mujeres y una de las madres.

