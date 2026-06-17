Del Rio alerta por llamadas fraudulentas que suplantan número oficial de la Policía

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    Del Rio alerta por llamadas fraudulentas que suplantan número oficial de la Policía
    El Departamento de Policía de Del Rio advirtió a la población sobre una modalidad de fraude telefónico en la que delincuentes utilizan el número oficial de la corporación para hacerse pasar por autoridades y solicitar dinero. ARCHIVO

Estafadores se hacen pasar por agentes federales y utilizan el número telefónico de la corporación para intimidar a las víctimas y solicitar dinero

Del Rio, Texas.- El Departamento de Policía de Del Rio, Texas, emitió una alerta a la comunidad tras detectar una nueva modalidad de estafa telefónica en la que delincuentes utilizan el número oficial de la corporación para intentar engañar a los ciudadanos y obtener dinero.

De acuerdo con el comunicado, varios residentes han recibido llamadas que aparentemente provienen del número principal de la Policía, el 830-774-2711. Durante la comunicación, los estafadores se hacen pasar por representantes del Departamento de Seguridad Nacional e incluso mencionan nombres de oficiales conocidos para dar mayor credibilidad al engaño.

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Los delincuentes aseguran a las víctimas que existen denuncias, investigaciones o procesos legales en su contra y buscan presionarlas para que entreguen dinero de manera inmediata.

Ante esta situación, la corporación advirtió que se trata de una estafa y pidió a la población no proporcionar información personal o financiera, colgar de inmediato y comunicarse directamente con la dependencia a través de números oficiales y verificados.

Asimismo, recordó que el Departamento de Policía de Del Rio nunca solicita pagos monetarios por teléfono relacionados con multas, órdenes de arresto, antecedentes o cualquier otro procedimiento legal.

Finalmente, la autoridad exhortó a la comunidad a mantenerse alerta, desconfiar de llamadas sospechosas y reportar cualquier intento de fraude a las autoridades correspondientes.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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