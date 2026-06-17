Del Rio alerta por llamadas fraudulentas que suplantan número oficial de la Policía

De acuerdo con el comunicado, varios residentes han recibido llamadas que aparentemente provienen del número principal de la Policía, el 830-774-2711. Durante la comunicación, los estafadores se hacen pasar por representantes del Departamento de Seguridad Nacional e incluso mencionan nombres de oficiales conocidos para dar mayor credibilidad al engaño.

Del Rio, Texas.- El Departamento de Policía de Del Rio, Texas , emitió una alerta a la comunidad tras detectar una nueva modalidad de estafa telefónica en la que delincuentes utilizan el número oficial de la corporación para intentar engañar a los ciudadanos y obtener dinero.

Los delincuentes aseguran a las víctimas que existen denuncias, investigaciones o procesos legales en su contra y buscan presionarlas para que entreguen dinero de manera inmediata.

Ante esta situación, la corporación advirtió que se trata de una estafa y pidió a la población no proporcionar información personal o financiera, colgar de inmediato y comunicarse directamente con la dependencia a través de números oficiales y verificados.

Asimismo, recordó que el Departamento de Policía de Del Rio nunca solicita pagos monetarios por teléfono relacionados con multas, órdenes de arresto, antecedentes o cualquier otro procedimiento legal.

Finalmente, la autoridad exhortó a la comunidad a mantenerse alerta, desconfiar de llamadas sospechosas y reportar cualquier intento de fraude a las autoridades correspondientes.