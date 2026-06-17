Atribuyen a falla mecánica tragedia aérea en Texas

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    Atribuyen a falla mecánica tragedia aérea en Texas
    Además de la personas que falleció tras el accidente, cinco resultaron lesionadas, según autoridades. AP

Investigan accidente de avión que se estrelló y se incendió tras aterrizar de emergencia entre calles de Laredo, lo que dejó un muerto

El Departamento de Policía de Laredo, Texas, atribuyó de manera preliminar a una falla mecánica el accidente del avión Cessna Latitude 680A, modelo 2016, que anoche se estrelló y se incendió tras realizar un aterrizaje de emergencia entre calles de la ciudad.

El percance dejó un saldo de un muerto, identificado hoy como Joshua Baer, y cinco personas lesionadas.

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En conferencia de prensa, el jefe del Departamento de Policía de Laredo, Miguel Rodríguez, informó que la investigación quedó en manos de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos (NTSB, por sus siglas en inglés).

“Se complicó (por) una situación mecánica y fue por eso que aterrizó de emergencia en la ciudad de Laredo, Texas”, indicó.

El Alcalde de Laredo, Víctor Treviño, señaló que las indagatorias continúan bajo jurisdicción federal.

“Incluyendo a NTSB, y la ciudad de Laredo (Texas) continúa colaborando plenamente para garantizar una investigación completa y objetiva”, aseguró.

Rodríguez agregó que, además de la NTSB, participan diversas agencias federales y estatales en las investigaciones.

“Estamos esperando que la Agencia de Transporte Nacional haga su investigación para que podamos dar datos claros y datos verídicos”, reiteró.

“Seguimos compartiendo información, seguimos dándoles datos nuevos, así como van entrando al Departamento de Policía”.

El jefe policiaco de Laredo confirmó que la aeronave, matrícula N523QS y propiedad de NetJets, había despegado de México con destino al centro de Texas.

Precisó que el reporte del accidente se recibió alrededor de las 22:00 horas del martes, tiempo de Laredo (21:00 horas de Monterrey), luego de múltiples llamadas de emergencia.

En el avión viajaban seis personas: dos pilotos, la víctima mortal y tres jóvenes, quienes, dijo, ya se encuentran fuera de estado crítico.

El oficial declinó revelar la identidad de los demás ocupantes, al señalar que sus familiares solicitaron mantener esa información en reserva.

Rodríguez añadió que un vehículo particular también resultó involucrado en el accidente, aunque sus ocupantes ya fueron dados de alta del hospital y se encuentran en casa.

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