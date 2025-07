Denuncia mujer amenazas con arma por parte de financiera en Ramos Arizpe (VIDEO)

Con temor por su seguridad y la de su hija, Ana Aguilar denunció públicamente haber sido amenazada con un arma de fuego por representantes de la financiera Grupo Solare, ubicada en el centro de Ramos Arizpe, sobre la calle Emilio Carranza. La agresión ocurrió cuando los cobradores acudieron a su domicilio para exigirle el pago de un adeudo.

“Yo no me estoy negando a pagar, incluso habíamos llegado a un acuerdo para ir abonando conforme podía. Pero ayer llegaron y me dijeron que si no entregaba el dinero para mañana, se llevarían mis cosas”, relató Aguilar, visiblemente afectada. Agregó que se encontraba sola con su hija de cinco años al momento de la amenaza.