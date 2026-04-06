Denuncian hostigamiento contra la activista Jackie Campbell en Saltillo

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Coahuila
/ 6 abril 2026
    Denuncian hostigamiento contra la activista Jackie Campbell en Saltillo
    Los mensajes buscan desacreditar su labor como activista en el Centro Histórico de Saltillo, afirman. CORTESÍA

Organización señala un campaña de ataques en redes sociales en su contra

La organización Red Solidaria Década Contra La Impunidad A.C. promovió una acción urgente para alertar y advertir a las autoridades sobre el riesgo que enfrenta la activista Jaqueline Campbell Dávila tras identificar una campaña en su contra en las redes sociales.

De acuerdo con el documento difundido por la organización, fue durante los pasados 3 y 4 de abril, durante el periodo de Semana Santa, las páginas “Extra Coahuila”, “Distrito Saltillo” y “No se deje Saltillo”, realizaron una serie de difusiones donde se desacreditaba y señalaba a la activista.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-activista-llama-desde-charla-por-el-8m-a-generar-conciencia-sobre-desigualdades-que-enfrentan-mujeres-ON19507797

A detalle, la organización resalta que dichas publicaciones se enfocan en desacreditar su trabajo como activista vecinal en el Centro Histórico de Saltillo, donde encabeza una agrupación que exige al Ayuntamiento atención al impacto de la proliferación de bares en la zona habitacional.

Desde inicios de 2026, la Campbell solicitó una audiencia con el gobierno municipal para abordar problemáticas como ruido excesivo, inseguridad, afectaciones al patrimonio histórico y presuntas irregularidades en la instalación de establecimientos.

Además, la organización advirtió que las publicaciones, por ejemplo, una a nombre de una aparente organización llamada “Restaurantes y Bares del Centro Histórico AC”, incluyen descalificaciones personales y señalamientos.

La organización advirtió en la promoción de su acción urgente, que estos hechos se suman a un patrón de hostigamiento, que incluye un litigio patrimonial de más de cuatro años que la defensora atribuye a represalias por su labor.

Ante este contexto, se hizo un llamado a autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad de Campbell, investigar los ataques y dar respuesta a las solicitudes ciudadanas presentadas en Saltillo.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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