Saltillo: Activista llama desde charla por el 8M a generar conciencia sobre desigualdades que enfrentan mujeres

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, la activista Jackie Campbell participó este 6 de marzo en una conferencia organizada por la Universidad La Salle Saltillo, donde reflexionó sobre el sentido del feminismo y la importancia de generar conciencia entre las nuevas generaciones sobre las desigualdades que aún enfrentan millones de mujeres. Durante su intervención, sostuvo que el movimiento pierde sentido cuando deja fuera a quienes enfrentan mayores dificultades, particularmente a las mujeres trabajadoras. “Han marchado por muchos años y seguimos teniendo diferente salario por igual trabajo entre hombres y mujeres. Esa parte del género es la que nos hace salir a marchar”, dijo. TE PUEDE INTERESAR: Marcha 8M: Horarios y rutas de las manifestaciones feministas en CDMX, Monterrey y Guadalajara La activista compartió que, aunque las movilizaciones del 8 de marzo han ganado visibilidad en los últimos años, todavía hay sectores de mujeres cuya realidad permanece poco visible, especialmente aquellas que sostienen dobles o triples jornadas laborales. “Yo pregunto: ¿por qué no hay un bloque de mujeres obreras en las marchas del 8M? Porque todas estamos haciendo la doble jornada y la triple jornada”, comentó. Agregó que, pese a los avances, la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo una de las desigualdades más persistentes en el ámbito laboral.

Para ilustrar estas desigualdades, Campbell compartió historias de mujeres trabajadoras de la región como Carla, Giovana y Liliana, cuyos proyectos y trayectorias muestran distintas formas de resistencia cotidiana. A través de estos casos, dijo, es posible entender el feminismo desde la vida diaria y reconocer el valor del trabajo que muchas veces pasa desapercibido. Uno de los ejemplos fue el de Liliana Coronado Limón, quien abrió en Saltillo un taller de pizzas que también funciona como espacio de aprendizaje para jóvenes con síndrome de Down, epilepsia o trastorno por déficit de atención. El proyecto, explicó, demuestra cómo el emprendimiento puede convertirse en un lugar seguro y de inclusión para personas neurodivergentes.

También mencionó el caso del café Peregrino, en Arteaga, donde sólo trabajan mujeres y se ha formado una red de apoyo entre quienes colaboran ahí. Para Campbell, experiencias como ésta muestran cómo los espacios laborales pueden convertirse en comunidades donde las mujeres se acompañan y construyen oportunidades. Otra de las historias es la de Karla América Ruvalcaba Reyes, una mujer trans que ha logrado mantenerse durante años en un empleo formal en la industria alimentaria. Para la activista, trayectorias como ésta reflejan la importancia de ampliar la mirada del movimiento feminista para incluir a todas las mujeres, sin importar su identidad o condición social. TE PUEDE INTERESAR: 8M: Leyes impulsadas por y para mujeres en México UNA LUCHA COLECTIVA En ese sentido, insistió en que el feminismo debe entenderse como una lucha colectiva que no puede excluir a nadie. “Tenemos que ir todas. Nos faltan las mujeres ciegas, las sordas, las que están en silla de ruedas. Si no vamos todas, entonces no podemos hablar de feminismo”, afirmó. También citó datos difundidos por ONU Mujeres, según los cuales aún faltarían casi tres siglos para cerrar completamente las brechas de acceso a la justicia para mujeres y niñas en el mundo. Campbell subrayó además que el feminismo no sólo busca transformar las condiciones de las mujeres, sino generar sociedades más justas para todas las personas. “Cuando todos tenemos derechos, todo mundo gana. El feminismo que sólo busca su propio beneficio no es feminismo”, expresó. La conferencia formó parte de una jornada de actividades organizadas por la Universidad La Salle Saltillo para conmemorar el 8 de marzo, que incluyó también una marcha en silencio por los pasillos del campus y una exposición artística titulada Sororidad. De acuerdo con los organizadores, el objetivo fue abrir espacios de diálogo y reflexión entre estudiantes sobre igualdad, trabajo y derechos de las mujeres.

