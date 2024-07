Denuncian irregularidades en Colegio Oxford Saltillo por cobros no clarificados e imposibilidad de facturar

Padres de familia que utilizan los servicios del Colegio Oxford, ubicado en el bulevar Musa de León en Saltillo, están teniendo diversas problemáticas por falta de claridad en los cobros, además de no poder facturar sus pagos, pues la escuela tiene sus sellos bloqueados por el Servicio de Administración Tributaria.

Según expusieron, la mayor problemática es que no pueden realizar las facturas necesarias para poder comprobar los pagos a la escuela, lo cual afecta de manera importante en materia fiscal.

“El problema más serio es que supuestamente tienen los sellos del SAT cancelados y pues hay muchos esperando sus facturas. No nos avisaron del costo de libros y materiales nunca, hasta hace 2 semanas. Eran las 11 am y nos salieron con que son 8 mil 600 pesos para ahorita a las 2 pm. Y no nos dijeron ni qué estamos pagando, o sea, nada desglosado”, señaló uno de los padres de familia.

Debido a la posibilidad de represalias, el conjunto de usuarios y usuarias pidió el anonimato; sin embargo, aseguran tener años con el colegio y es en fechas recientes que todo ha cambiado.

“No habían llevado uniforme desde quién sabe cuándo y apenas el año pasado lo retomaron, pero solo el deportivo. Hasta apenas antier nos avisaron que ya va a haber uniforme de diario”, señala una de las denunciantes.

La falta de transparencia en los pagos de parte de la escuela, así como la falta de recibos desglosados y la acción del SAT de inmovilizar las facturas, ha despertado sospechas en cuanto al manejo económico del centro educativo.

“Apenas hace 3 días en la circular avisaron que también falta pagar una certificación de Cambridge de 3 mil 200 pesos. Para eso tenemos hasta fin de mes, pero había gente que no estábamos enterados. Es fecha que nos avisaron que falta pagar un programa de computación y no sabemos cuánto va a ser”, mencionó una de las madres de familia.

A unas semanas de iniciar con el regreso a clases, aseguran que siguen saliendo cobros extras, los cuales no están contemplados en los contratos y que se menciona son de carácter obligatorio.

“El problema es que nos cobran lo que quieren y cuando quieren, pero nunca sabemos realmente ni qué estamos pagando ni cuánto vamos a pagar y pues esa desinformación causa pánico y molestia a la hora de que nos avisan porque son cantidades fuertes que deberíamos conocer desde que pagamos reinscripción, no faltando 1 mes para que entren”, atinó a mencionar un padre inconforme.

Se buscó la declaración por parte de la institución educativa a los números telefónicos publicados por la escuela (844) 4-163-136 y (844) 416-163, así como a los otorgados por los padres de familia; estos tienen una grabación que marca como “fuera de servicio”.