Desabasto encarece mercancía ...y de Navidad, otro aumento de precios afectará a los saltillenses

Un nuevo aumento en la canasta básica se espera antes de que finalice 2021, según advierten comerciantes de Saltillo que aseguran hay desabasto de chile, tomatillo, limón y frutas como la guayaba, pues las regiones productoras tuvieron malas cosechas durante este año.

En el Mercado de Abastos “Benito Juárez”, los locatarios aseguran que los productores que les surtían estos productos provienen de Chihuahua, principalmente, y dejaron de hacerlo con la misma frecuencia, y quienes aún tienen cosecha, aumentaron los precios de su producto, debido a la sequía que azota a aquel Estado.

“Los productores nos han dicho que se puso todo muy feo, estos productos y otros como la fresa deberían venir de Chihuahua, no llegaron a tiempo o no van a llegar porque no hubo agua”, expone el señor Carlos, vendedor del Mercado de Abastos.

“Los chiles ahorita están muy caros, porque las regiones productoras no tienen cosechas, y por eso la mercancía subió desde un 30, 40 y 50 por ciento, y hay otras que son muy demandadas como el limón y la Guayaba que subieron hasta un 100 por ciento... y lo que falta”, apunta.

Aunado a ello, asegura que los costos de la gasolina que van en incremento dispararán el costo de los productos, que finalmente recaería en el bolsillo del consumidor, y es quien absorberá el incremento en los gastos de transportación de la mercancía.

Ayer VANGUARDIA publicó que como consecuencia de la carestía, principalmente en productos de primera necesidad, las amas de casa se ven en la necesidad de adquirir la despensa en abonos, con pagos por quincenas, a través de vendedoras que ofertan el mandado a través de redes sociales.

Las despensas contienen más de 20 productos y llegan a costar más de mil 500 pesos, a pagar en cómodos abonos semanales.

CARÍSIMO EL GAS LP

Por otra parte, el aumento del gas LP ha impactado de manera directa en los precios de los productos de la canasta básica.

Durante los últimos 2 años en Coahuila el precio del energético incrementó su precio en un 86 por ciento, pasando de 7 pesos con 50 centavos durante 2019, a 13 pesos con 96 centavos, según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

De acuerdo con cifras de la CRE, el precio mínimo por litro durante 2019 fue de 7 pesos 50 centavos; 8 pesos con 10 centavos durante 2020; y el precio mínimo registrado durante lo que va de este 2021 fue de 11 pesos con 53 centavos.

En el caso del gas licuado de petróleo por kilo aumentó su precio en 25.6 por ciento.