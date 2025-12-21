Centro de Saltillo registra alta afluencia por compras navideñas; comerciantes piden planear visitas

Dinero Local
/ 21 diciembre 2025
    Centro de Saltillo registra alta afluencia por compras navideñas; comerciantes piden planear visitas
    Durante este fin de semana el número de personas que han acudido al centro histórico a realizar las compras de último momento se ha disparado ante las festividades próximas. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA.

El comercio recomienda acudir con tiempo, usar estacionamientos formales y evitar horas pico para mantener el orden y la movilidad

El Centro Histórico de Saltillo ha registrado un incremento en la afluencia de personas durante los días previos a la Navidad, principalmente por las compras de la última hora; una dinámica que ha beneficiado al comercio local, pero que también ha generado mayor carga en la movilidad del primer cuadro de la ciudad.

Al respecto, Alan Duarte, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, informó que este comportamiento es habitual en la temporada, por lo que recomendó a las familias organizar sus visitas para evitar saturaciones. “En estos días hemos tenido alta influencia en el Centro Histórico por las compras navideñas, lo cual es una buena señal para el comercio local”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR: Alarma en acuífero de Zapalinamé: cae 10 metros nivel de sus pozos

Ante esta situación, llamó a acudir con tiempo y, en la medida de lo posible, evitar las horas de mayor concentración. “Recomendamos planear las visitas y evitar las horas pico para hacer las compras con mayor tranquilidad”, dijo.

En cuanto a la operación de los estacionamientos, explicó que estos se mantienen funcionando de manera normal y que, en algunos casos, han extendido horarios para atender la demanda.

Añadió que es importante utilizar los espacios establecidos y evitar prácticas como la doble fila, ya que afectan la circulación y la seguridad.

Duarte afirmó que el Centro Histórico se mantiene como un espacio seguro y familiar, con una amplia oferta comercial para todas las edades, por lo que reiteró el llamado a consumir en esta zona de la ciudad. “Comprar en el Centro es apoyar la economía local y preservar la vida comercial de nuestra ciudad”, comentó.

Finalmente, hizo un llamado a vivir la temporada con orden y responsabilidad para que el beneficio de la actividad comercial se refleje tanto en los compradores como en los comerciantes.

Temas


Navidad
comercio
comerciantes

Localizaciones


Saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Siluetas del Ateneo Fuente. Los ateneístas de hace una centuria / 4
true

Empresas nacionales: El precio de competir desde México
FOTO: ESPECIAL

‘Ley Esposa’: Si es nepotismo no es paridad
El Gobierno Municipal aclaró que no existe autorización para ampliar el horario de venta de alcohol en tiendas de conveniencia, como OXXO o SIX, durante el mes de diciembre.

Aclara Gobierno Municipal de Saltillo: no hay extensión en horario de venta de alcohol
Familias del Quinto Sector participaron en la tradicional posada organizada por ciudadanos voluntarios.

Posada con causa en Saltillo: llevan abrigo y esperanza a donde el frío pega más fuerte
El precio promedio de una vivienda en territorio coahuilense en 2025 es de un millón 416 mil pesos.

Saltillo: Doblega inflación el encarecimiento de la vivienda en el último año
Donald Trump, tras el dulce petróleo

Donald Trump, tras el dulce petróleo
Navidad segura

Navidad segura