Centro de Saltillo registra alta afluencia por compras navideñas; comerciantes piden planear visitas

El Centro Histórico de Saltillo ha registrado un incremento en la afluencia de personas durante los días previos a la Navidad, principalmente por las compras de la última hora; una dinámica que ha beneficiado al comercio local, pero que también ha generado mayor carga en la movilidad del primer cuadro de la ciudad.

Al respecto, Alan Duarte, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, informó que este comportamiento es habitual en la temporada, por lo que recomendó a las familias organizar sus visitas para evitar saturaciones. “En estos días hemos tenido alta influencia en el Centro Histórico por las compras navideñas, lo cual es una buena señal para el comercio local”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR: Alarma en acuífero de Zapalinamé: cae 10 metros nivel de sus pozos

Ante esta situación, llamó a acudir con tiempo y, en la medida de lo posible, evitar las horas de mayor concentración. “Recomendamos planear las visitas y evitar las horas pico para hacer las compras con mayor tranquilidad”, dijo.

En cuanto a la operación de los estacionamientos, explicó que estos se mantienen funcionando de manera normal y que, en algunos casos, han extendido horarios para atender la demanda.

Añadió que es importante utilizar los espacios establecidos y evitar prácticas como la doble fila, ya que afectan la circulación y la seguridad.

Duarte afirmó que el Centro Histórico se mantiene como un espacio seguro y familiar, con una amplia oferta comercial para todas las edades, por lo que reiteró el llamado a consumir en esta zona de la ciudad. “Comprar en el Centro es apoyar la economía local y preservar la vida comercial de nuestra ciudad”, comentó.

Finalmente, hizo un llamado a vivir la temporada con orden y responsabilidad para que el beneficio de la actividad comercial se refleje tanto en los compradores como en los comerciantes.