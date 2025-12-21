Saltillo: Avanza proyecto de acuaférico para eficientar el abasto de agua

Como parte de su plan contra la sequía, la empresa mixta Aguas de Saltillo (Agsal) proyecta la construcción de un acuaférico, que ayudaría a eficientar el abastecimiento de agua en la región.

En su última sesión, el Consejo de Administración de Agsal aprobó los avances del Plan Extraordinario Contra Sequía y puso en marcha las gestiones iniciales para la construcción del acuaférico, una obra de infraestructura que busca elevar la eficiencia en el abastecimiento.

Uno de los acuerdos aprobados fue instruir al gerente general de Agasal, Iván José Vicente García, para iniciar pláticas con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como con las empresas Kansas City Southern de México (KCSM) y Ferromex. El objetivo es analizar la viabilidad de instalar las líneas de conducción del Acuaférico sobre el derecho de vía ferroviario, optimizando así el trazo de la obra.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, ha explicado que esta obra es fundamental debido a que el caudal que abastece a la ciudad proviene mayoritariamente del sur del municipio. Actualmente, el agua llega al centro, oriente y poniente, pero requiere de un complejo sistema de rebombeo para alcanzar colonias situadas alrededor del Cerro del Pueblo, ya que no puede llegar a esas zonas por gravedad.

Sin embargo, este proyecto se ha visto afectado. El pasado 27 de noviembre, el personal de la Profepa realizó la clausura total temporal de las obras relacionadas con el proyecto “Acueducto 1000”, ejecutado por la empresa Aguas de Saltillo, por llevar a cabo cambio de uso de suelo en terrenos forestales sin autorización.

No obstante, no se ha confirmado si esta clausura afectará el desarrollo del acuaférico en su totalidad.

El proyecto del Acuaférico promete elevar los estándares de aprovechamiento de agua en la ciudad.

Según información oficial, Saltillo opera con una eficiencia superior al 70 por ciento en su red, cifra que supera el promedio nacional del 50 por ciento. Con la nueva línea independiente, las autoridades proyectan alcanzar una eficiencia del 100 por ciento, al conducir el agua de manera directa a los tanques de rebombeo.

En términos financieros, el costo de la obra presenta dos vertientes según el volumen de distribución deseado, será entre 60 y 111 millones de pesos.

Si se decide duplicar el caudal a más de 300 litros por segundo, el costo se situaría en el rango superior de los 111 millones de pesos.

La administración municipal planea cubrir el costo del proyecto a través del tiempo utilizando los dividendos que el Ayuntamiento recibe de Agsal, garantizando que la obra se autofinancie sin comprometer otras partidas presupuestales.