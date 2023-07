Desafío de las vacaciones: ¿Cómo entretener a mis hijos? Preocupación común de los padres en Saltillo

¡Las vacaciones escolares están aquí y con ellas llega el desafío para los padres de cómo mantener entretenidos a sus hijos en casa sin que se aburran! Ante esta incógnita, VANGUARDIA se puso en contacto con sus lectores para descubrir cuál es el principal reto al que se enfrentan durante este periodo de descanso. Las respuestas obtenidas revelan una serie de preocupaciones comunes entre los padres de familia de Saltillo.

Selenia Guzmán Morales nos comparte su preocupación: “El problema es que la mayoría de los padres ven la escuela como una guardería y se les hace pesado tener a los niños en casa. No les dedican tiempo, ya sea por trabajo o simplemente porque no quieren. Personalmente, mi mayor problema es que mi hijo se vuelve muy flojo durante las vacaciones y los cursos de verano son demasiado costosos. Los cursos más económicos están muy solicitados y no ponen atención ni cuidan adecuadamente a tantos niños”.

Laura Elena García menciona un reto particular: “Levantar temprano a un adolescente”.

José Cristan Siller plantea una preocupación sobre la seguridad en las calles de Saltillo: “Que no los atropellen mientras juegan en la calle como solíamos hacer nosotros de niños. Saltillo, una ciudad sin ley”.

Dona Wiseman destaca la importancia de los cuidadores alternativos: “Creo que el mayor desafío son los cuidadores alternativos, ya que los padres no están de vacaciones”.

Oralia Hernández nos comparte su experiencia: “El único reto al que me enfrentaba era forrar la lista de útiles. Por lo demás, era tiempo de descansar y permitir que mis hijos descansaran, ya que yo también estaba de vacaciones”.