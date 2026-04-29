Desalojo preventivo en el ejido Virginias tras siniestro en el vertedero de Francisco I. Madero, Coahuila

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Coahuila
/ 29 abril 2026
    Desalojo preventivo en el ejido Virginias tras siniestro en el vertedero de Francisco I. Madero, Coahuila
    El fuego se ubica a entre 1.5 y 2 kilómetros del asentamiento. SANDRA GÓMEZ

La evacuación se realizó como medida preventiva para proteger a la población.

FRANCISCO I. MADERO, COAH.- Debido a la densa columna de humo provocada por un incendio en el basurero municipal, autoridades locales ordenaron la evacuación inmediata del ejido Virginias. El fuego, que inició desde la jornada previa, se encuentra a una distancia de entre 1.5 y 2 kilómetros del asentamiento, lo que obligó a tomar medidas drásticas para proteger a los habitantes.

El Ayuntamiento de Francisco I. Madero informó que se han intensificado las labores de auxilio para garantizar la integridad de la población. En un esfuerzo conjunto, elementos de Protección Civil, Bomberos y la Guardia Nacional, con el apoyo de la SEDENA mediante el Plan DN-III-E, mantienen brigadas activas para sofocar las llamas y asistir a las familias que han tenido que abandonar sus hogares.

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Para brindar refugio a los afectados, se instalaron albergues equipados con víveres, agua y atención médica básica. Las autoridades han exhortado a la población a realizar el traslado con calma, utilizar cubrebocas o pañuelos para evitar la inhalación de partículas, mantenerse informada a través de canales oficiales y respetar la restricción de acceso a la zona de riesgo.

Actualmente, los equipos de emergencia continúan con las labores de control para mitigar los riesgos sanitarios derivados del humo. La vigilancia en el perímetro del ejido Virginias se mantendrá de forma permanente hasta que las condiciones permitan el retorno seguro de los habitantes, brindando acompañamiento constante a las familias afectadas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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