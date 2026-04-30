Buscan no afectar ligas deportivas con Ruta Recreativa al sur de Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo continúa con la evaluación para la implementación de una Ruta Recreativa en el sur de la ciudad, con el objetivo de fomentar la convivencia y el deporte. Los espacios que pretenden integrar a la ruta son el Biblioparque Sur, la Unidad Deportiva Carlos R. González, el Yaqui Heredia y el Ramón Mendoza. Sin embargo, uno de los principales factores a considerar es el impacto que podría tener en las ligas y torneos que ya se desarrollan en la zona.

El alcalde Javier Díaz González señaló que actualmente se analiza cómo ajustar el proyecto sin afectar las actividades deportivas existentes. “Estamos valorando qué tipo de afectación pudieran tener esos eventos deportivos a la hora de cerrar la vialidad para tener la ruta recreativa en el sur”, explicó. Indicó que en este sector, donde se ubican varias unidades deportivas, los domingos se concentra una alta actividad. “Esas instalaciones forman un cuadrante deportivo; el domingo hay una gran cantidad de juegos”, comentó. Además de las ligas, el Municipio también contempla las dinámicas comerciales de la zona, donde se instalan vendedores y se genera flujo de visitantes. Estos factores serán considerados para definir el trazo y la viabilidad del proyecto. El alcalde reiteró que el propósito es ampliar los espacios de convivencia sin afectar la dinámica habitual del sector. “Estoy convencido que entre más recuperemos ese tipo de espacios, más calles, podemos tener una mejor comunidad”, subrayó.

Añadió que, en caso de concretarse, algunos ajustes en movilidad serían necesarios. “No hay ningún inconveniente que la gente a lo mejor se pueda estacionar un poquito más lejos para poder caminar y acudir a estas unidades”, señaló. Finalmente, indicó que el objetivo es ofrecer más opciones de recreación para las familias. “Tener un mejor domingo en familia, pero sobre todo en recreación, en deporte, en cultura, en diferente tipo de actividades”, concluyó.

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