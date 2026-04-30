Activan cerco sanitario y despliegan 15 cuadrillas en Castaños por gusano barrenador

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 30 abril 2026
    Activan cerco sanitario y despliegan 15 cuadrillas en Castaños por gusano barrenador
    Las autoridades reiteraron el llamado a productores y a la población en general para reportar de manera oportuna cualquier caso sospechoso. ESPECIAL

El Gobierno de Coahuila y productores ganaderos coordinan acciones de inspección y tratamiento para evitar se propague por la región

El sector ganadero y el Gobierno de Coahuila activaron un dispositivo de emergencia tras confirmarse el primer caso de gusano barrenador en el municipio de Castaños.

Homero Amezcua, líder ganadero, informó que Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria -Senasica- oficializó el hallazgo, lo que derivó en la movilización inmediata de especialistas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-confirman-primer-caso-positivo-de-gusano-barrenador-en-ganado-EH20369904

“Se movió una cuadrilla ayer mismo al área y en comunicación con Senasica... nos dice que vienen 14 cuadrillas en camino, van a completar 15 en total”, detalló Amezcua.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, manifestó la disposición del Estado para colaborar con las autoridades federales en estas medidas. “Siempre estaremos en la mejor disposición de coordinar lo necesario con el Gobierno Federal”, afirmó el funcionario estatal.

Pimentel aclaró que, aunque la operatividad técnica recae en la Secretaría de Desarrollo Rural, su dependencia facilita la gestión y el cumplimiento de las instrucciones. “El secretario de Desarrollo Rural está atendiendo directamente el tema”, explicó respecto al manejo de la contingencia sanitaria.

El plan de acción consiste en un control estricto de los animales en la Región Centro del Estado para evitar que la plaga se extienda. Según Amezcua, las cuadrillas realizarán la “inspección de heridas y tratamiento de heridas e inyección con doramectina a todos los bovinos”.

Para reforzar estas tareas, el Gobierno Estatal autorizó la contratación de personal adicional para fortalecer la vigilancia en los campos de la región. “El gobernador Manolo Jiménez permitió la contratación de personal adicional”, dijo Amezcua.

Respecto al temor de los productores, el líder ganadero enfatizó que el reporte oportuno no traerá consecuencias negativas ni sanciones administrativas para los dueños. “No se cuarentena el rancho, no tiene ninguna repercusión negativa contra el productor, no hay sanciones”, aseguró para fomentar la denuncia.

Finalmente, Amezcua exhortó a los ganaderos a extremar cuidados y reportar cualquier anomalía de manera inmediata para frenar la dispersión del parásito. “Es muy importante el reporte oportuno para poder tener una reacción inmediata y poder frenar esto”, concluyó el representante del sector.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


ganadería
Plagas

Organizaciones


SENASICA

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Torreón sin agua otra vez

Torreón sin agua otra vez
true

Rocha Moya es la gran oportunidad de Claudia Sheinbaum

Se busca enlazar al Biblioparque Sur con la Unidad Deportiva Carlos R. González, el Yaqui Heredia y el Ramón Mendoza.

Buscan no afectar ligas deportivas con Ruta Recreativa al sur de Saltillo

El Municipio busca aprovechar la basura orgánica para generar gas y producir energía en el relleno sanitario.

Buscan reciclar y generar energía en relleno sanitario de Saltillo

Se busca garantizar atención oportuna a la población derechohabiente

IMSS Coahuila garantiza servicio continuo de Urgencias el 1 de mayo
La ofensiva de Laguna fue contenida tras anotar 11 carreras en el primer juego.

Saraperos se sacude la presión en el Madero y derrota a Laguna con orden y pitcheo
El testimonio de Hegseth ante el Congreso sirvió para revelar el costo inicial de la guerra en Irán, estimado en 25 mil millones de dólares, y el despliegue de miles de municiones.

5 conclusiones del testimonio de Hegseth sobre la guerra en Irán y su gestión
El Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra mantuvieron estables las tasas de interés el jueves, mientras monitorean el impacto económico de la guerra en Medio Oriente y el aumento de los precios del petróleo.

Europa evalúa sus políticas económicas ante el alza de los precios de combustible