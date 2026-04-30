Activan cerco sanitario y despliegan 15 cuadrillas en Castaños por gusano barrenador

Homero Amezcua, líder ganadero, informó que Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria -Senasica- oficializó el hallazgo, lo que derivó en la movilización inmediata de especialistas.

El sector ganadero y el Gobierno de Coahuila activaron un dispositivo de emergencia tras confirmarse el primer caso de gusano barrenador en el municipio de Castaños.

“Se movió una cuadrilla ayer mismo al área y en comunicación con Senasica... nos dice que vienen 14 cuadrillas en camino, van a completar 15 en total”, detalló Amezcua.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, manifestó la disposición del Estado para colaborar con las autoridades federales en estas medidas. “Siempre estaremos en la mejor disposición de coordinar lo necesario con el Gobierno Federal”, afirmó el funcionario estatal.

Pimentel aclaró que, aunque la operatividad técnica recae en la Secretaría de Desarrollo Rural, su dependencia facilita la gestión y el cumplimiento de las instrucciones. “El secretario de Desarrollo Rural está atendiendo directamente el tema”, explicó respecto al manejo de la contingencia sanitaria.

El plan de acción consiste en un control estricto de los animales en la Región Centro del Estado para evitar que la plaga se extienda. Según Amezcua, las cuadrillas realizarán la “inspección de heridas y tratamiento de heridas e inyección con doramectina a todos los bovinos”.

Para reforzar estas tareas, el Gobierno Estatal autorizó la contratación de personal adicional para fortalecer la vigilancia en los campos de la región. “El gobernador Manolo Jiménez permitió la contratación de personal adicional”, dijo Amezcua.

Respecto al temor de los productores, el líder ganadero enfatizó que el reporte oportuno no traerá consecuencias negativas ni sanciones administrativas para los dueños. “No se cuarentena el rancho, no tiene ninguna repercusión negativa contra el productor, no hay sanciones”, aseguró para fomentar la denuncia.

Finalmente, Amezcua exhortó a los ganaderos a extremar cuidados y reportar cualquier anomalía de manera inmediata para frenar la dispersión del parásito. “Es muy importante el reporte oportuno para poder tener una reacción inmediata y poder frenar esto”, concluyó el representante del sector.