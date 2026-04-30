IMSS Coahuila lleva alegría y atención integral a pacientes infantiles en hospitales
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Festejos incluyeron dinámicas, lectura, orientación alimentaria y vacunación para menores y sus familias en Torreón y Saltillo
En el marco del Día de la Niña y el Niño, el Voluntariado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila organizó una serie de actividades recreativas y de atención preventiva dirigidas a población pediátrica en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 16 de Torreón y el HGZ No. 1 de Saltillo.
A través de espectáculos infantiles, entrega de obsequios y dinámicas lúdicas, se brindaron momentos de esparcimiento tanto a niñas y niños hospitalizados como a quienes acudían como visitantes, con especial énfasis en quienes enfrentan procesos de salud complejos o acompañan a familiares internados.
JUEGO, LECTURA Y BIENESTAR EMOCIONAL
Durante la jornada, se promovió el programa “El escondite de Ringo”, un espacio impulsado por el Voluntariado donde se desarrollan actividades de cuentacuentos y talleres creativos, orientados a garantizar el derecho al juego y fomentar el hábito de la lectura entre pacientes pediátricos y sus cuidadores.
PREVENCIÓN Y HÁBITOS SALUDABLES
Como parte de la estrategia ChiquitIMSS, también se impartieron sesiones informativas sobre nutrición infantil, enfocadas en la adopción de hábitos saludables desde edades tempranas. De manera complementaria, se instalaron módulos de vacunación para reforzar la importancia de la prevención oportuna de enfermedades.
Con estas acciones, el IMSS en Coahuila fortalece su enfoque integral de atención, al combinar servicios médicos con iniciativas que favorecen el bienestar emocional y el desarrollo de la niñez.