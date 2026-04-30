IMSS Coahuila lleva alegría y atención integral a pacientes infantiles en hospitales

En el marco del Día de la Niña y el Niño, el Voluntariado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila organizó una serie de actividades recreativas y de atención preventiva dirigidas a población pediátrica en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 16 de Torreón y el HGZ No. 1 de Saltillo.

A través de espectáculos infantiles, entrega de obsequios y dinámicas lúdicas, se brindaron momentos de esparcimiento tanto a niñas y niños hospitalizados como a quienes acudían como visitantes, con especial énfasis en quienes enfrentan procesos de salud complejos o acompañan a familiares internados.