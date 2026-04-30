Coahuila: Analizará Pronnif medidas para proteger la intimidad de menores en redes sociales

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Coahuila
/ 30 abril 2026
    Coahuila: Analizará Pronnif medidas para proteger la intimidad de menores en redes sociales
    La exposición de niños en redes sociales, conocida como sharenting, conlleva graves riesgos de privacidad, seguridad y salud mental al crear una huella digital permanente sin consentimiento ARCHIVO

La titular de la procuraduría, Teresa Araiza, advirtió sobre los efectos de la exposición de menores en plataformas digitales y señaló la necesidad de regular el uso de redes sociales en niñas y niños

Ante la falta de sanciones específicas para adultos que exponen a menores en redes sociales, la procuradora para Niños, Niñas y la Familia en Coahuila, María Teresa Araiza, señaló que podría analizarse la posibilidad de establecer medidas relacionadas con el derecho a la intimidad de niñas, niños y adolescentes.

Explicó que la difusión de imágenes, videos o información personal de menores puede derivar en afectaciones, especialmente cuando se presentan casos de acoso o revictimización en plataformas digitales. En ese sentido, hizo un llamado a madres y padres de familia a actuar con responsabilidad y utilizar los canales institucionales para denunciar cualquier situación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/presentan-plataforma-de-indicadores-sobre-derechos-de-la-ninez-en-coahuila-NI20391950

”Yo veo que ahora en redes papás y mamás exponen a sus propios hijos... eso me duele como ser humano, eso es contra un derecho del niño a su intimidad. Esa es una lucha que tenemos que ir cambiando este panorama.”, dijo.

Sobre el uso de redes sociales en menores de edad, señaló la necesidad de regulación, más que una prohibición considerando que las nuevas generaciones crecen en un entorno tecnológico que exige el desarrollo de habilidades digitales, por lo que limitar completamente el acceso no resulta viable.

Subrayó que es necesario establecer controles, principalmente en los tiempos de uso y en los contenidos a los que acceden. Indicó que la exposición constante a estímulos digitales puede afectar la concentración y otros procesos en etapas tempranas.

Finalmente, reiteró que la participación de menores en redes debe analizarse caso por caso, priorizando su bienestar y garantizando que no se vulneren derechos como la privacidad, el descanso y el desarrollo integral.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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