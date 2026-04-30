Coahuila: Analizará Pronnif medidas para proteger la intimidad de menores en redes sociales

Explicó que la difusión de imágenes, videos o información personal de menores puede derivar en afectaciones, especialmente cuando se presentan casos de acoso o revictimización en plataformas digitales. En ese sentido, hizo un llamado a madres y padres de familia a actuar con responsabilidad y utilizar los canales institucionales para denunciar cualquier situación.

Ante la falta de sanciones específicas para adultos que exponen a menores en redes sociales, la procuradora para Niños, Niñas y la Familia en Coahuila , María Teresa Araiza, señaló que podría analizarse la posibilidad de establecer medidas relacionadas con el derecho a la intimidad de niñas, niños y adolescentes.

”Yo veo que ahora en redes papás y mamás exponen a sus propios hijos... eso me duele como ser humano, eso es contra un derecho del niño a su intimidad. Esa es una lucha que tenemos que ir cambiando este panorama.”, dijo.

Sobre el uso de redes sociales en menores de edad, señaló la necesidad de regulación, más que una prohibición considerando que las nuevas generaciones crecen en un entorno tecnológico que exige el desarrollo de habilidades digitales, por lo que limitar completamente el acceso no resulta viable.

Subrayó que es necesario establecer controles, principalmente en los tiempos de uso y en los contenidos a los que acceden. Indicó que la exposición constante a estímulos digitales puede afectar la concentración y otros procesos en etapas tempranas.

Finalmente, reiteró que la participación de menores en redes debe analizarse caso por caso, priorizando su bienestar y garantizando que no se vulneren derechos como la privacidad, el descanso y el desarrollo integral.