Desaparece la ruta Anáhuac de Saltillo entre quejas de usuarios y cancelación de concesión

“Somos muchos los que utilizábamos la ruta que tardaba mucho en pasar y que ya no pasa, ahora tenemos que utilizar taxi”, expuso Rosario Trejo , quien utilizaba este medio para trasladarse a su trabajo que se encuentra en el centro metropolitano .

De acuerdo con una declaración del regidor Alberto Morales, hasta ahora se han cancelado 17 concesiones de la ruta mencionada debido a la situación económica que atraviesan las concesiones.

“El problema se deriva de que los concesionarios no pueden seguir manteniendo las rutas a causa de problemas económicos, pues al no poder dar el servicio no tienen ingresos y aparte tienen adeudos con los plaqueos que van aumentando año con año”, expuso el integrante del cabildo.

Agregó que en este año se han cancelado cerca de 70 concesiones de rutas urbanas a petición de los mismos propietarios.