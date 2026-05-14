Desarticulan célula criminal que pretendía asentarse en Coahuila tras operativo de inteligencia

El imputado contaba con antecedentes penales desde hace casi una década. “Es una persona que tenía ya un antecedente el 2015. Lo que nos da una muestra clara que pues no hay en todos los casos una readaptación”, señaló el Fiscal.

Tras un operativo de inteligencia de 45 días, las fuerzas de seguridad de Coahuila capturaron a un objetivo prioritario armado. El Fiscal Federico Fernández Montañez destacó que la detención se logró exitosamente sin realizar un solo disparo.

La operación incluyó el uso de drones y tecnología de monitoreo constante para ubicar al sospechoso. Esta detención busca frenar los intentos de grupos delictivos por establecer estructuras de mando en el territorio estatal.

Durante el arresto se decomisaron armas de fuego de diversos calibres. “Se va a dar vista la FGR por el calibre de las armas y nos da mucha información para poder desarticular la estructura que se pretendía hacer”, afirmó.

El Fiscal enfatizó que la seguridad estatal se basa en una capacidad de respuesta inmediata. “El Coahuila blindado no quiere decir que no pase nada. Se previene mucho, pero lo que no se logre prevenir va a tener una reacción rápida”.

Fernández Montañez resaltó que Torreón es el municipio que más ha mejorado en percepción de seguridad a nivel nacional. “Sexto lugar en percepción en todo el país no es cosa chica”, mencionó sobre el avance de la ciudad lagunera.

Para concluir, anunció que la Fiscalía reforzará la vigilancia en sectores populares del sur de Saltillo y Torreón. El objetivo es atender tanto los delitos de alto impacto como las denuncias ciudadanas en las colonias.