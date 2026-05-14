Vigilarán iglesias de Saltillo con cámaras tras reportes de robos en templos

“Nosotros dentro de las 500 cámaras que se están instalando en el municipio, muchas de ellas van enfocadas hacia ciertos lugares que puedan mejorar la videovigilancia en ciertos templos”, explicó Díaz.

Ante los recientes robos reportados en diversos templos católicos de la ciudad, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González , informó que se integrarán cámaras de videovigilancia específicas para proteger estos recintos religiosos.

El edil reveló que recientemente se logró la captura de sujetos que habían sustraído objetos sagrados, mismos que fueron recuperados por las autoridades municipales tras un operativo de rastreo.

“Atrapamos ahí una raza que desgraciadamente robó las hostias consagradas, el sagrario este y lo encontramos en un arroyo; vamos a trabajar muy de la mano con el obispo”, afirmó el mandatario.

Además del tema de seguridad, Díaz González destacó los avances en la rehabilitación de vialidades principales mediante el uso de “dragones” y nuevas tecnologías de pavimentación como el microaglomerado.

“Seguimos trabajando con nuestras 18 cuadrillas en el tema de rehabilitación de calles. Son tres máquinas, de hecho ya son tres dragones ahí que siguen trabajando”, detalló el alcalde.

Finalmente, mencionó que el flujo vehicular en arterias como Presidente Cárdenas ha mejorado los tiempos de traslado, por lo que buscarán replicar este modelo de movilidad en otros puntos conflictivos.

“Es muy notorio la cantidad de tiempo que disminuye tu traslado de Emilio Carranza hasta pasar la reforma. Vamos próximamente ir viendo a ver si podemos ir replicando ese tipo de acciones”, concluyó.