Vigilarán iglesias de Saltillo con cámaras tras reportes de robos en templos

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Coahuila
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    Vigilarán iglesias de Saltillo con cámaras tras reportes de robos en templos
    El alcalde Javier Díaz anunció que parte de las nuevas cámaras de videovigilancia estarán enfocadas en templos católicos de Saltillo, tras recientes robos en recintos religiosos. ARCHIVO

Javier Díaz informó que autoridades municipales recuperaron objetos sagrados robados tras un operativo de rastreo

Ante los recientes robos reportados en diversos templos católicos de la ciudad, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que se integrarán cámaras de videovigilancia específicas para proteger estos recintos religiosos.

“Nosotros dentro de las 500 cámaras que se están instalando en el municipio, muchas de ellas van enfocadas hacia ciertos lugares que puedan mejorar la videovigilancia en ciertos templos”, explicó Díaz.

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El edil reveló que recientemente se logró la captura de sujetos que habían sustraído objetos sagrados, mismos que fueron recuperados por las autoridades municipales tras un operativo de rastreo.

“Atrapamos ahí una raza que desgraciadamente robó las hostias consagradas, el sagrario este y lo encontramos en un arroyo; vamos a trabajar muy de la mano con el obispo”, afirmó el mandatario.

Además del tema de seguridad, Díaz González destacó los avances en la rehabilitación de vialidades principales mediante el uso de “dragones” y nuevas tecnologías de pavimentación como el microaglomerado.

“Seguimos trabajando con nuestras 18 cuadrillas en el tema de rehabilitación de calles. Son tres máquinas, de hecho ya son tres dragones ahí que siguen trabajando”, detalló el alcalde.

Finalmente, mencionó que el flujo vehicular en arterias como Presidente Cárdenas ha mejorado los tiempos de traslado, por lo que buscarán replicar este modelo de movilidad en otros puntos conflictivos.

“Es muy notorio la cantidad de tiempo que disminuye tu traslado de Emilio Carranza hasta pasar la reforma. Vamos próximamente ir viendo a ver si podemos ir replicando ese tipo de acciones”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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