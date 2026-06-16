Desbordamiento del Arroyo Frontera deja 400 viviendas dañadas y cerca de mil 700 damnificados

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Desbordamiento del Arroyo Frontera deja 400 viviendas dañadas y cerca de mil 700 damnificados
    Varias calles de Frontera permanecieron anegadas tras el desbordamiento, con vehículos atrapados y circulación restringida. LIDIET MEXICANO

La corriente descendió desde el Cerro del Mercado, arrastrando lodo y escombros que inundaron viviendas y calles de varios sectores

FRONTERA, COAH.- El desbordamiento del Arroyo Frontera, provocado por las intensas lluvias registradas entre el domingo y el lunes, dejó un saldo preliminar de alrededor de 400 viviendas afectadas y cerca de mil 700 personas damnificadas, principalmente en las colonias ubicadas a un costado del cauce.

La fuerza de la corriente sorprendió a decenas de familias cuando una importante avenida de agua descendió desde el Cerro del Mercado, arrastrando lodo, basura y escombros que inundaron calles y hogares en cuestión de horas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/tormenta-deja-sin-energia-a-pozos-de-simas-y-afecta-suministro-de-agua-en-monclova-y-frontera-AG21412561

Las zonas más cercanas al arroyo registraron los mayores daños, con viviendas anegadas, pérdida de mobiliario y familias que tuvieron que abandonar temporalmente sus hogares mientras se realizaban labores de auxilio y evaluación de riesgos.

Desde temprana hora, cuadrillas municipales, maquinaria pesada y personal de distintas dependencias iniciaron trabajos de limpieza y remoción de sedimentos para restablecer las condiciones de seguridad en los sectores afectados.

$!Policías auxiliaron a familias para salir de sus viviendas y poner a salvo a menores de edad durante la emergencia.
Policías auxiliaron a familias para salir de sus viviendas y poner a salvo a menores de edad durante la emergencia. LIDIET MEXICANO

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó que algunas familias sufrieron afectaciones menores; sin embargo, otras registran daños severos en su patrimonio, por lo que continúan los recorridos para identificar las necesidades más urgentes.

Precisó que, hasta el momento, se tiene un registro aproximado de 400 viviendas dañadas y alrededor de mil 700 personas afectadas por la contingencia, cifras que podrían modificarse conforme avancen los censos en las colonias impactadas.

La edil explicó que la afectación principal no fue ocasionada por la lluvia que cayó directamente sobre Frontera, sino por la gran cantidad de agua que descendió desde el Cerro del Mercado a través del Arroyo Frontera, provocando el desbordamiento.

$!Patrullas y vehículos particulares quedaron parcialmente bajo el agua en algunos de los sectores más afectados del municipio.
Patrullas y vehículos particulares quedaron parcialmente bajo el agua en algunos de los sectores más afectados del municipio. LIDIET MEXICANO

Asimismo, señaló que personal de Desarrollo Social y Mejora Coahuila continúa levantando información para determinar cuántas familias perdieron la totalidad de sus pertenencias y cuáles son los apoyos prioritarios que requieren.

$!Personal de distintas corporaciones participó en las labores de retiro de troncos, basura y escombros arrastrados por la corriente.
Personal de distintas corporaciones participó en las labores de retiro de troncos, basura y escombros arrastrados por la corriente. LIDIET MEXICANO

Finalmente, hizo un llamado a la solidaridad de la ciudadanía para apoyar a las familias damnificadas mediante la donación de ropa en buen estado, muebles y artículos para el hogar a través del centro de acopio habilitado por el municipio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Arroyos
inundaciones
viviendas

Localizaciones


Frontera

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Solución pacífica

Solución pacífica
true

‘Te vamos a matar’, la amenaza a Gárate

true

POLITICÓN: Morena sí le ganó al PRI... en el voto penitenciario
Luego de varias horas de incertidumbre para sus familiares, la menor fue localizada en buen estado de salud y entregada a las autoridades correspondientes para su posterior reintegración con su familia.

Localizan sana y salva a menor reportada como desaparecida en Saltillo
Organizadores estiman que la realización del evento generará una derrama económica de entre 15 y 20 millones de pesos, beneficiando principalmente a los sectores hotelero, restaurantero y comercial de la región.

Saltillo se prepara para recibir la Expo Clásicos 2026 con más de 700 vehículos en exhibición
Jesús Talamantes celebra su victoria que le otorgó el oro en la división de 90 kg Élite.

Coahuila suma tres oros y un bronce en el Festival Olímpico de Boxeo 2026
Donald Trump anunció que el acuerdo abriría el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para el suministro energético mundial.

Trump disipa la guerra que él mismo inició sin cumplir todos sus objetivos
Trabajadores en el lugar de un ataque aéreo israelí en Beirut, Líbano. El ataque generó más dudas sobre la firma del acuerdo de alto el fuego prometido.

El descontento en torno al acuerdo marco entre EU e Irán crece en Israel