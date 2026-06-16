Desbordamiento del Arroyo Frontera deja 400 viviendas dañadas y cerca de mil 700 damnificados

FRONTERA, COAH.- El desbordamiento del Arroyo Frontera, provocado por las intensas lluvias registradas entre el domingo y el lunes, dejó un saldo preliminar de alrededor de 400 viviendas afectadas y cerca de mil 700 personas damnificadas, principalmente en las colonias ubicadas a un costado del cauce. La fuerza de la corriente sorprendió a decenas de familias cuando una importante avenida de agua descendió desde el Cerro del Mercado, arrastrando lodo, basura y escombros que inundaron calles y hogares en cuestión de horas.

Las zonas más cercanas al arroyo registraron los mayores daños, con viviendas anegadas, pérdida de mobiliario y familias que tuvieron que abandonar temporalmente sus hogares mientras se realizaban labores de auxilio y evaluación de riesgos. Desde temprana hora, cuadrillas municipales, maquinaria pesada y personal de distintas dependencias iniciaron trabajos de limpieza y remoción de sedimentos para restablecer las condiciones de seguridad en los sectores afectados.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó que algunas familias sufrieron afectaciones menores; sin embargo, otras registran daños severos en su patrimonio, por lo que continúan los recorridos para identificar las necesidades más urgentes.

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Precisó que, hasta el momento, se tiene un registro aproximado de 400 viviendas dañadas y alrededor de mil 700 personas afectadas por la contingencia, cifras que podrían modificarse conforme avancen los censos en las colonias impactadas. La edil explicó que la afectación principal no fue ocasionada por la lluvia que cayó directamente sobre Frontera, sino por la gran cantidad de agua que descendió desde el Cerro del Mercado a través del Arroyo Frontera, provocando el desbordamiento.

Asimismo, señaló que personal de Desarrollo Social y Mejora Coahuila continúa levantando información para determinar cuántas familias perdieron la totalidad de sus pertenencias y cuáles son los apoyos prioritarios que requieren.

Finalmente, hizo un llamado a la solidaridad de la ciudadanía para apoyar a las familias damnificadas mediante la donación de ropa en buen estado, muebles y artículos para el hogar a través del centro de acopio habilitado por el municipio.

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