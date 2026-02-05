Desmiente Infonavit supuestos juicios masivos en Torreón

TORREÓN, COAH.- Ante la circulación de publicaciones en redes sociales que alertan sobre presuntos juicios masivos emprendidos por el Infonavit para afectar a propietarios de vivienda, autoridades del instituto desmintieron de manera categórica que este tipo de procedimientos se estén llevando a cabo actualmente.

Responsables de los módulos de atención señalaron que el Infonavit dejó de realizar este tipo de prácticas desde hace varios años y aclararon que, en el caso específico de Torreón, no existe ninguna campaña ni acción legal masiva dirigida a la recuperación de viviendas mediante despachos externos.

TE PUEDE INTERESAR: Tereso Medina se perfila para dirigir la CTM a nivel nacional

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y acudir directamente a las oficinas del instituto para verificar cualquier situación relacionada con su crédito o patrimonio, especialmente ante intentos de desinformación que buscan generar incertidumbre entre los derechohabientes.

El contexto de estas versiones se remonta al año 2018, cuando se destapó un fraude de gran escala que afectó a miles de propietarios en Coahuila y otras entidades del país, un caso que dejó como saldo un alto número de viviendas abandonadas y procesos legales irregulares que marcaron un precedente en la historia del instituto.

Actualmente, se estima que en Coahuila existen alrededor de 80 mil viviendas deshabitadas por diversos factores. Entre 2023 y 2025, el Infonavit, en coordinación con el Gobierno del Estado y los municipios, impulsó estrategias para la revisión y posible recuperación de algunos de estos inmuebles, particularmente aquellos que presentaban irregularidades administrativas o abandono prolongado.

En el municipio de Torreón, se mantiene la revisión de aproximadamente tres mil casos; sin embargo, las autoridades reiteraron que estos procesos no corresponden a campañas de despojo ni a juicios masivos, como se ha difundido de manera errónea.

Finalmente, el instituto hizo un llamado a las personas que consideren verse afectadas por este tipo de información a presentarse directamente en la agencia Infonavit Torreón, con el fin de aclarar su situación y contribuir a identificar a quienes difunden datos falsos para confundir a la población.