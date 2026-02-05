Desmiente Infonavit supuestos juicios masivos en Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 5 febrero 2026
    Desmiente Infonavit supuestos juicios masivos en Torreón
    Autoridades del instituto exhortaron a los derechohabientes a acudir directamente a las oficinas del Infonavit para aclarar cualquier duda relacionada con su vivienda o crédito. FOTO: ARCHIVO
Elena Vega
por Elena Vega

COMPARTIR

TEMAS


viviendas

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Infonavit

El Infonavit negó la realización de juicios masivos o procedimientos de despojo de vivienda en Torreón y pidió a la ciudadanía no dejarse engañar por información falsa difundida en redes sociales

TORREÓN, COAH.- Ante la circulación de publicaciones en redes sociales que alertan sobre presuntos juicios masivos emprendidos por el Infonavit para afectar a propietarios de vivienda, autoridades del instituto desmintieron de manera categórica que este tipo de procedimientos se estén llevando a cabo actualmente.

Responsables de los módulos de atención señalaron que el Infonavit dejó de realizar este tipo de prácticas desde hace varios años y aclararon que, en el caso específico de Torreón, no existe ninguna campaña ni acción legal masiva dirigida a la recuperación de viviendas mediante despachos externos.

TE PUEDE INTERESAR: Tereso Medina se perfila para dirigir la CTM a nivel nacional

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y acudir directamente a las oficinas del instituto para verificar cualquier situación relacionada con su crédito o patrimonio, especialmente ante intentos de desinformación que buscan generar incertidumbre entre los derechohabientes.

El contexto de estas versiones se remonta al año 2018, cuando se destapó un fraude de gran escala que afectó a miles de propietarios en Coahuila y otras entidades del país, un caso que dejó como saldo un alto número de viviendas abandonadas y procesos legales irregulares que marcaron un precedente en la historia del instituto.

Actualmente, se estima que en Coahuila existen alrededor de 80 mil viviendas deshabitadas por diversos factores. Entre 2023 y 2025, el Infonavit, en coordinación con el Gobierno del Estado y los municipios, impulsó estrategias para la revisión y posible recuperación de algunos de estos inmuebles, particularmente aquellos que presentaban irregularidades administrativas o abandono prolongado.

En el municipio de Torreón, se mantiene la revisión de aproximadamente tres mil casos; sin embargo, las autoridades reiteraron que estos procesos no corresponden a campañas de despojo ni a juicios masivos, como se ha difundido de manera errónea.

Finalmente, el instituto hizo un llamado a las personas que consideren verse afectadas por este tipo de información a presentarse directamente en la agencia Infonavit Torreón, con el fin de aclarar su situación y contribuir a identificar a quienes difunden datos falsos para confundir a la población.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


viviendas

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Infonavit

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El impune Adán

El impune Adán
true

Dictadura bananera: Los indefendibles de la 4T en Campeche
true

POLITICÓN: Sheinbaum mide cercanías con empresarios, incluidos 15 coahuilenses
El servicio de fumigación contra garrapatas está disponible para la ciudadanía que así lo solicite.

Saltillo: Salud Pública pide reforzar medidas preventivas para evitar la rickettsia
¿Bill Gates contrajo una enfermedad venérea en una reunión con Epstein? El magnate de Microsoft lo niega

¿Bill Gates contrajo una enfermedad venérea en una reunión con Epstein? El magnate de Microsoft lo niega
Evento. Los boletos ya se pueden comprar en el sitio ticket.maz.mx.

Dará show Elías Medina en Saltillo: boletos, fecha y dónde comprarlos
Aquí, los expertos explican cómo reconocer las señales de alarma en los anuncios de casas compartidas.

Antes de rentar un Airbnb, asegúrate de investigar
Walmart hace historia al superar el billón de dólares en valor de mercado, consolidándose como el primer minorista tradicional en unirse al exclusivo club de los gigantes tecnológicos.

De minorista tradicional a gigante tecnológico: Walmart alcanza la valuación billonaria