Despliega Ramos Arizpe 150 elementos de seguridad la noche del ‘Grito’

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Coahuila
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    Despliega Ramos Arizpe 150 elementos de seguridad la noche del ‘Grito’
    Un operativo con 150 elementos de seguridad y vialidad fue desplegado durante los festejos. CORTESÍA

Asisten a festejos patrios más de 30 mil ciudadanos

RAMOS ARIZPE, COAH.- Más de 30 mil personas se congregaron en la Plaza Principal de Ramos Arizpe para celebrar el Grito de Independencia, en un festejo que concluyó sin incidentes y con el despliegue de 150 elementos de seguridad y vialidad.

El Gobierno Municipal reportó saldo blanco y señaló que la vigilancia estuvo a cargo de personal de la Policía Municipal, así como de corporaciones estatales y federales, con presencia en los accesos y calles aledañas al primer cuadro.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/reune-ramos-arizpe-a-mas-de-30-mil-personas-por-el-grito-de-independencia-AG23523399

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que la coordinación entre las corporaciones permitió mantener el orden durante la celebración y reconoció al personal municipal que continuó con sus labores una vez concluido el evento.

$!Elementos de los tres órdenes de gobierno participaron en los operativos de seguridad.
Elementos de los tres órdenes de gobierno participaron en los operativos de seguridad. CORTESÍA

Además de las tareas de seguridad y vialidad, participaron elementos de Protección Civil, Bomberos, Tránsito y otras áreas municipales encargadas de la atención y organización de los festejos.

LIMPIAN EL PRIMER CUADRO TRAS LOS FESTEJOS

Apenas concluyeron las actividades, cuadrillas municipales comenzaron el retiro de residuos, vaciado de contenedores y barrido de la Plaza Principal y sus alrededores.

$!Desde temprana hora, cuadrillas del Municipio realizaron labores de limpieza en la Plaza Principal.
Desde temprana hora, cuadrillas del Municipio realizaron labores de limpieza en la Plaza Principal. CORTESÍA

Las labores se extendieron durante la mañana del 16 de septiembre e incluyeron jardines, banquetas y calles del sector, con el objetivo de recuperar los espacios utilizados durante la celebración.

El Gobierno Municipal señaló que los trabajos permitieron que el primer cuadro retomara sus actividades habituales este martes, después de la concentración registrada durante la noche del 15 de septiembre.

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