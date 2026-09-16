Despliega Ramos Arizpe 150 elementos de seguridad la noche del ‘Grito’

RAMOS ARIZPE, COAH.- Más de 30 mil personas se congregaron en la Plaza Principal de Ramos Arizpe para celebrar el Grito de Independencia, en un festejo que concluyó sin incidentes y con el despliegue de 150 elementos de seguridad y vialidad. El Gobierno Municipal reportó saldo blanco y señaló que la vigilancia estuvo a cargo de personal de la Policía Municipal, así como de corporaciones estatales y federales, con presencia en los accesos y calles aledañas al primer cuadro.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que la coordinación entre las corporaciones permitió mantener el orden durante la celebración y reconoció al personal municipal que continuó con sus labores una vez concluido el evento.

Además de las tareas de seguridad y vialidad, participaron elementos de Protección Civil, Bomberos, Tránsito y otras áreas municipales encargadas de la atención y organización de los festejos. LIMPIAN EL PRIMER CUADRO TRAS LOS FESTEJOS Apenas concluyeron las actividades, cuadrillas municipales comenzaron el retiro de residuos, vaciado de contenedores y barrido de la Plaza Principal y sus alrededores.

Las labores se extendieron durante la mañana del 16 de septiembre e incluyeron jardines, banquetas y calles del sector, con el objetivo de recuperar los espacios utilizados durante la celebración. El Gobierno Municipal señaló que los trabajos permitieron que el primer cuadro retomara sus actividades habituales este martes, después de la concentración registrada durante la noche del 15 de septiembre.