Reúne Ramos Arizpe a más de 30 mil personas por el Grito de Independencia

RAMOS ARIZPE, COAH.- Más de 30 mil personas se reunieron la noche de este martes en la Plaza Principal de Ramos Arizpe para conmemorar el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, en una celebración encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino. Acompañado de su esposa, Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, y de sus hijos Tomás y Arturo, así como del general Jorge González Gálvez, comandante de la Sexta Zona Militar, integrantes del Cabildo y funcionarios municipales, el alcalde encabezó la ceremonia del Grito de Independencia.

Durante el acto cívico, Gutiérrez Merino realizó las arengas en honor a las mujeres y hombres que participaron en el movimiento independentista y posteriormente hizo sonar la campana ante los asistentes reunidos en el primer cuadro de la ciudad. “Esta noche Ramos Arizpe celebra unido, con orgullo por nuestra historia y, sobre todo, con el orgullo de ser mexicanos. Que estas fiestas nos recuerden que cuando trabajamos juntos somos capaces de construir una mejor comunidad para nuestras familias. ¡Viva Ramos Arizpe y viva México!”, expresó.

Después de la ceremonia, la celebración continuó con la presentación de Los Dos Carnales, quienes ofrecieron un espectáculo musical ante las familias que acudieron a la Plaza Principal. OPERATIVO COORDINADO Para atender la concentración de personas y mantener la seguridad durante el festejo, se desplegaron 150 elementos de la Policía Municipal y de corporaciones estatales y federales. El secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, informó que el operativo se desarrolló de manera coordinada para mantener el orden, agilizar la circulación y brindar atención a los asistentes durante la jornada.

Como parte del dispositivo, se implementaron cierres y adecuaciones viales en el primer cuadro de Ramos Arizpe, con el objetivo de facilitar el tránsito peatonal y vehicular en las inmediaciones de la Plaza Principal. Además, las rutas de transporte Mirador, Valle Poniente, Analco y Blanca Esthela ampliaron sus horarios para facilitar el regreso de las familias a sus colonias una vez concluida la celebración. La jornada reunió a miles de familias en el centro de Ramos Arizpe, donde las actividades cívicas y musicales se desarrollaron bajo un operativo coordinado de seguridad y movilidad.