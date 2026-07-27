Después de una semana ‘extra’, concluye definitivamente la Feria de San Buenaventura 2026

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    Después de una semana ‘extra’, concluye definitivamente la Feria de San Buenaventura 2026
    Cientos de asistentes se dieron cita al cierre de la tradicional Feria de San Buenaventura. LIDIET MEXICANO

Leandro Ríos fue el encargado de cerrar musicalmente la tradicional fiesta en su edición 81

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Después de una semana adicional de actividades para apoyar a comerciantes y operadores de juegos mecánicos afectados por las lluvias, la Feria de San Buenaventura 2026 concluyó de manera definitiva este fin de semana, poniendo fin a las fiestas patronales que durante varias semanas reunieron a miles de visitantes.

La ampliación del periodo ferial fue una medida impulsada por el alcalde Javier Flores, quien, a través del Comité Organizador, permitió que comerciantes y operadores de juegos mecánicos permanecieran del 20 al 26 de julio sin costo alguno, luego de que las lluvias registradas durante la feria redujeran la afluencia de visitantes y las ventas.

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Durante estos últimos días, familias completas aprovecharon la extensión para acudir al recinto ferial y disfrutar de los juegos mecánicos, los puestos de comida, los comercios y las distintas actividades recreativas, registrándose nuevamente una importante asistencia.

La jornada de clausura incluyó la presentación del cantante Leandro Ríos “El Penco”, quien puso el ambiente musical para despedir la edición 2026 de la feria, además de presentarse grupos musicales en el área del templete y en la zona comercial.

Con este cierre finalizaron oficialmente las actividades de la edición 81 de la Feria de San Buenaventura, que durante sus semanas de celebración ofreció conciertos, rodeos, cabalgata, eventos culturales, exposiciones ganaderas y espectáculos familiares, consolidándose como una de las festividades más importantes de la Región Centro.

El alcalde Javier Flores agradeció la participación de las familias de San Buenaventura y de los visitantes que acudieron a disfrutar de las fiestas patronales, al destacar que la semana adicional permitió respaldar a los comerciantes y brindar una nueva oportunidad para que la ciudadanía disfrutara de los atractivos de la feria antes de su conclusión definitiva.

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