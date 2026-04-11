Destaca Alcalde de Ramos Arizpe obra con sentido humano; avanza centro de rehabilitación

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, supervisó el avance de la construcción del Centro de Rehabilitación para Adicciones, obra que registra actualmente un progreso del 30 por ciento y que se desarrolla en coordinación con el Gobierno del Estado. Durante el recorrido, el edil destacó que este proyecto responde a una visión de infraestructura social con enfoque humano, al subrayar el respaldo del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, en su consolidación.

“Una de nuestras prioridades es construir obras con sentido social, que tengan sentido humano, por eso gracias a la coordinación con el Gobierno del Estado y el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, avanzamos en la consolidación del Centro de Rehabilitación para Adicciones”, afirmó el alcalde. El presidente municipal informó que la obra ya concluyó la etapa de cimentación, lo que permite continuar con la edificación de bardas perimetrales y el desarrollo de las siguientes fases del proyecto. Asimismo, destacó el impacto social del centro al señalar la importancia de contar con espacios dignos y especializados para la atención de las adicciones.

“Este centro es resultado del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez, quien ha respaldado firmemente este tipo de obras que transforman vidas. Aquí estamos construyendo una obra con sentido social, una obra de esperanza, con atención profesional y nuevas oportunidades para quienes más lo necesitan”, expresó. El proyecto contempla una capacidad para atender a 100 personas, tanto hombres como mujeres, quienes podrán integrarse de manera voluntaria a procesos de rehabilitación integral.

De acuerdo con la administración municipal, este espacio formará parte de una estrategia integral para fortalecer la infraestructura social, con el objetivo de brindar atención profesional a personas que buscan superar problemas de adicción mediante un modelo de atención digno, funcional y especializado.

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