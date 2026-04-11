Destaca Alcalde de Ramos Arizpe obra con sentido humano; avanza centro de rehabilitación

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Coahuila
/ 11 abril 2026
    Destaca Alcalde de Ramos Arizpe obra con sentido humano; avanza centro de rehabilitación
    La obra registra un avance del 30 por ciento en su desarrollo. CORTESÍA

El centro tendrá un enfoque social y humano orientado a la atención de adicciones

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, supervisó el avance de la construcción del Centro de Rehabilitación para Adicciones, obra que registra actualmente un progreso del 30 por ciento y que se desarrolla en coordinación con el Gobierno del Estado.

Durante el recorrido, el edil destacó que este proyecto responde a una visión de infraestructura social con enfoque humano, al subrayar el respaldo del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, en su consolidación.

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“Una de nuestras prioridades es construir obras con sentido social, que tengan sentido humano, por eso gracias a la coordinación con el Gobierno del Estado y el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, avanzamos en la consolidación del Centro de Rehabilitación para Adicciones”, afirmó el alcalde.

El presidente municipal informó que la obra ya concluyó la etapa de cimentación, lo que permite continuar con la edificación de bardas perimetrales y el desarrollo de las siguientes fases del proyecto.

Asimismo, destacó el impacto social del centro al señalar la importancia de contar con espacios dignos y especializados para la atención de las adicciones.

$!Actualmente se trabaja en la construcción de bardas perimetrales y siguientes fases.
Actualmente se trabaja en la construcción de bardas perimetrales y siguientes fases. CORTESÍA

“Este centro es resultado del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez, quien ha respaldado firmemente este tipo de obras que transforman vidas. Aquí estamos construyendo una obra con sentido social, una obra de esperanza, con atención profesional y nuevas oportunidades para quienes más lo necesitan”, expresó.

El proyecto contempla una capacidad para atender a 100 personas, tanto hombres como mujeres, quienes podrán integrarse de manera voluntaria a procesos de rehabilitación integral.

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De acuerdo con la administración municipal, este espacio formará parte de una estrategia integral para fortalecer la infraestructura social, con el objetivo de brindar atención profesional a personas que buscan superar problemas de adicción mediante un modelo de atención digno, funcional y especializado.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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