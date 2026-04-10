Avanza modernización de Camino del Real en Ramos Arizpe; mejorará movilidad y seguridad

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, reportó avances significativos en la modernización de la vialidad Camino del Real, considerada una obra estratégica para fortalecer la movilidad, la seguridad y el desarrollo urbano en esta zona en crecimiento. De acuerdo con autoridades municipales, los trabajos presentan un progreso visible, con la pavimentación de amplios tramos donde ya se cuenta con carpeta asfáltica en operación. Además, se ha realizado la delimitación de carriles mediante guarniciones y la construcción de un camellón central que permitirá ordenar la circulación vehicular.

Como parte del proyecto, también se lleva a cabo la instalación de luminarias tipo LED a lo largo de la vialidad, lo que contribuirá a mejorar la visibilidad y la seguridad durante la noche, en beneficio de automovilistas y peatones. Las imágenes más recientes muestran una vialidad funcional en varios segmentos, con labores prácticamente concluidas en algunos tramos, mientras continúan trabajos de limpieza, afinación y consolidación en los laterales. Esta obra forma parte de la estrategia integral “Con Obra Tras Obra Ramos se Transforma”, orientada a consolidar una red vial moderna, así como fortalecer la infraestructura en salud, seguridad, espacios recreativos y alumbrado público, en respuesta al crecimiento ordenado de la ciudad.

Con este tipo de proyectos, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar obras de alto impacto social que contribuyan al bienestar, desarrollo y calidad de vida de las y los habitantes de Ramos Arizpe.

Al respecto, el alcalde destacó que estas acciones representan un paso firme hacia una ciudad mejor conectada, con infraestructura que responde a las necesidades actuales y futuras de las familias, al tiempo que permitirá reducir tiempos de traslado y elevar la seguridad. Con este tipo de proyectos, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar obras de alto impacto social que contribuyan al bienestar, desarrollo y calidad de vida de las y los habitantes de Ramos Arizpe.

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