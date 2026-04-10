Avanza modernización de Camino del Real en Ramos Arizpe; mejorará movilidad y seguridad

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Coahuila
/ 10 abril 2026
    Avanza modernización de Camino del Real en Ramos Arizpe; mejorará movilidad y seguridad
    La obra forma parte del programa “Con Obra Tras Obra Ramos se Transforma”. CORTESÍA

Proyecto estratégico busca mejorar movilidad y desarrollo urbano

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, reportó avances significativos en la modernización de la vialidad Camino del Real, considerada una obra estratégica para fortalecer la movilidad, la seguridad y el desarrollo urbano en esta zona en crecimiento.

De acuerdo con autoridades municipales, los trabajos presentan un progreso visible, con la pavimentación de amplios tramos donde ya se cuenta con carpeta asfáltica en operación. Además, se ha realizado la delimitación de carriles mediante guarniciones y la construcción de un camellón central que permitirá ordenar la circulación vehicular.

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Como parte del proyecto, también se lleva a cabo la instalación de luminarias tipo LED a lo largo de la vialidad, lo que contribuirá a mejorar la visibilidad y la seguridad durante la noche, en beneficio de automovilistas y peatones.

Las imágenes más recientes muestran una vialidad funcional en varios segmentos, con labores prácticamente concluidas en algunos tramos, mientras continúan trabajos de limpieza, afinación y consolidación en los laterales.

Esta obra forma parte de la estrategia integral “Con Obra Tras Obra Ramos se Transforma”, orientada a consolidar una red vial moderna, así como fortalecer la infraestructura en salud, seguridad, espacios recreativos y alumbrado público, en respuesta al crecimiento ordenado de la ciudad.

$!El proyecto busca mejorar conectividad, seguridad y calidad de vida de la población, afirma el Alcalde.
El proyecto busca mejorar conectividad, seguridad y calidad de vida de la población, afirma el Alcalde.

Con este tipo de proyectos, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar obras de alto impacto social que contribuyan al bienestar, desarrollo y calidad de vida de las y los habitantes de Ramos Arizpe.

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Al respecto, el alcalde destacó que estas acciones representan un paso firme hacia una ciudad mejor conectada, con infraestructura que responde a las necesidades actuales y futuras de las familias, al tiempo que permitirá reducir tiempos de traslado y elevar la seguridad.

Con este tipo de proyectos, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar obras de alto impacto social que contribuyan al bienestar, desarrollo y calidad de vida de las y los habitantes de Ramos Arizpe.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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