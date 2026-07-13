Destaca Claudia Sheinbaum combate de Coahuila contra el gusano barrenador

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Destaca Claudia Sheinbaum combate de Coahuila contra el gusano barrenador
    Coahuila mantiene una estrategia permanente de vigilancia zoosanitaria para prevenir la propagación del gusano barrenador del ganado. CORTESÍA

La estrategia estatal refuerza la vigilancia epidemiológica, la coordinación institucional y la protección del patrimonio ganadero

Las acciones emprendidas por el Gobierno de Coahuila para prevenir y contener el gusano barrenador del ganado mantienen a la entidad entre los estados con mejores indicadores de sanidad pecuaria del país, en un escenario donde la vigilancia epidemiológica se ha convertido en una prioridad nacional.

En ese contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la importancia del trabajo coordinado que realizan los gobiernos estatales y la Federación para enfrentar esta plaga y proteger la actividad ganadera, uno de los sectores estratégicos para la economía nacional.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/bautizan-a-dinosaurio-hallado-en-coahuila-con-el-nombre-de-cientifico-de-la-unam-AF22144400

En Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha impulsado una estrategia integral basada en el fortalecimiento de la vigilancia zoosanitaria, la coordinación permanente con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la capacitación de los productores, el control de la movilización de ganado y la atención inmediata de posibles riesgos sanitarios.

”En Coahuila entendemos que proteger la sanidad del hato ganadero es proteger el patrimonio de miles de familias y la competitividad de uno de los sectores más importantes de nuestra economía. Por eso trabajamos todos los días en coordinación con el Gobierno de México y con nuestros productores para mantener al estado como ejemplo nacional en materia sanitaria”, afirmó el mandatario estatal.

REFUERZAN PREVENCIÓN Y RESPUESTA

Gracias a estas acciones, la entidad mantiene un sistema permanente de monitoreo y respuesta que fortalece la confianza de los mercados nacionales e internacionales, además de contribuir a la estrategia federal para evitar la propagación del gusano barrenador.

El Gobierno del Estado reiteró que continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades federales y las organizaciones ganaderas para preservar el estatus sanitario de Coahuila, fortalecer la productividad del sector y garantizar la seguridad agroalimentaria.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Rural, actualmente se tienen registrados 48 casos activos distribuidos en 15 municipios. Las autoridades precisaron que la situación permanece bajo vigilancia permanente y que, aunque requiere atención continua, no representa una alerta generalizada para la población.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


ganadería
Plagas

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Coahuila ofrece descuentos de hasta 50% en el ISN a empresas que contraten personas con discapacidad y adultos mayores.

Ofrecen en Coahuila hasta 50% de descuento en ISN a empresas que contraten a personas con discapacidad y adultos mayores
Saltillo es la ciudad que más desapariciones ha reportado en 2025 y 2026.

Registra Coahuila 16 reportes de personas desaparecidas en primer semestre de 2026
El piloto de la aeronave quedó prensado, mientras que el resto de los ocupantes fueron auxiliados y trasladados a un hospital.

Cae avioneta proveniente de Piedras Negras en Pesquería, NL; deja tres personas lesionadas
El IMSS ofrecerá procedimientos de vasectomía sin bisturí sin costo del 21 al 24 de julio en la UMAA No. 89 de Saltillo.

IMSS realizará campaña gratuita de vasectomías sin bisturí en Saltillo
Colectivos de protección animal demandaron una sanción ejemplar por el ataque que dejó a “Popi” sin una de sus patas.

Exigen castigo ejemplar por agresión que dejó mutilado a un perro en Saltillo
El presunto agresor era buscado por el feminicidio de Diana Marina, ocurrido en la colonia Santa Bárbara de Saltillo.

Sin reclamar, cuerpo de Fernando ‘N’, señalado por feminicidio de Diana Marina en Saltillo
Los 15 mil millones de dólares que entregaría Zambada a la justicia norteamericana es el mayor monto en la historia, superando los más de 12 mil millones de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Coahuila: decomiso potencial a ‘El Mayo’ equivale al 21% de la economía del estado
Alfombra roja para Rocha Moya

Alfombra roja para Rocha Moya