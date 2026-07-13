Destaca Claudia Sheinbaum combate de Coahuila contra el gusano barrenador

En ese contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la importancia del trabajo coordinado que realizan los gobiernos estatales y la Federación para enfrentar esta plaga y proteger la actividad ganadera, uno de los sectores estratégicos para la economía nacional.

Las acciones emprendidas por el Gobierno de Coahuila para prevenir y contener el gusano barrenador del ganado mantienen a la entidad entre los estados con mejores indicadores de sanidad pecuaria del país, en un escenario donde la vigilancia epidemiológica se ha convertido en una prioridad nacional.

En Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha impulsado una estrategia integral basada en el fortalecimiento de la vigilancia zoosanitaria, la coordinación permanente con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la capacitación de los productores, el control de la movilización de ganado y la atención inmediata de posibles riesgos sanitarios.

”En Coahuila entendemos que proteger la sanidad del hato ganadero es proteger el patrimonio de miles de familias y la competitividad de uno de los sectores más importantes de nuestra economía. Por eso trabajamos todos los días en coordinación con el Gobierno de México y con nuestros productores para mantener al estado como ejemplo nacional en materia sanitaria”, afirmó el mandatario estatal.

REFUERZAN PREVENCIÓN Y RESPUESTA

Gracias a estas acciones, la entidad mantiene un sistema permanente de monitoreo y respuesta que fortalece la confianza de los mercados nacionales e internacionales, además de contribuir a la estrategia federal para evitar la propagación del gusano barrenador.

El Gobierno del Estado reiteró que continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades federales y las organizaciones ganaderas para preservar el estatus sanitario de Coahuila, fortalecer la productividad del sector y garantizar la seguridad agroalimentaria.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Rural, actualmente se tienen registrados 48 casos activos distribuidos en 15 municipios. Las autoridades precisaron que la situación permanece bajo vigilancia permanente y que, aunque requiere atención continua, no representa una alerta generalizada para la población.