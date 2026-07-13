Coahuila y Sonora encabezan mejoría en casos de gusano barrenador, asegura Sheinbaum

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Coahuila y Sonora encabezan mejoría en casos de gusano barrenador, asegura Sheinbaum
    Claudia Sheinbaum informó que Coahuila y Sonora registran avances en el control del gusano barrenador. VANGUARDIA/ARCHIVO

Los estados de Coahuila y Sonora encabezan los avances en el combate al gusano barrenador del ganado, una plaga que ha impactado al sector pecuario y al comercio internacional

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el combate contra el gusano barrenador del ganado registra resultados favorables en distintas regiones del país, particularmente en Coahuila y Sonora, entidades donde las estrategias sanitarias han permitido avanzar en el control de la plaga.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/piedras-negras-y-frontera-de-coahuila-siguen-libres-de-gusano-barrenador-PF22059503

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que las acciones para contener la propagación del insecto continúan desarrollándose de manera coordinada entre los gobiernos estatales, las autoridades federales y los productores pecuarios, con el objetivo de proteger la actividad ganadera y reducir los riesgos sanitarios.

Sheinbaum reconoció el trabajo que realizan los gobernadores de ambas entidades, así como las organizaciones de ganaderos, quienes participan en las medidas de vigilancia, prevención y atención para erradicar la presencia del gusano barrenador en las zonas afectadas.

GOBIERNO FEDERAL MANTIENE COORDINACIÓN CON ESTADOS UNIDOS

La presidenta informó que el seguimiento de las acciones está a cargo del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, y de la titular del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Colomba López, quienes mantienen comunicación constante con las autoridades sanitarias de Estados Unidos.

Uno de los principales canales de diálogo se mantiene con la secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins, con quien se revisan los avances de las medidas implementadas por México para contener la plaga y fortalecer los controles sanitarios.

De acuerdo con la mandataria, este intercambio de información busca generar confianza entre ambos países respecto a las acciones emprendidas por las autoridades mexicanas para proteger la sanidad del ganado y cumplir con los protocolos internacionales.

MÉXICO BUSCA LA REAPERTURA DE LA FRONTERA AL GANADO

Uno de los temas centrales abordados por la presidenta fue la situación de la frontera para el comercio de ganado con Estados Unidos, la cual permanece sujeta a las decisiones adoptadas por las autoridades estadounidenses.

Nosotros quisiéramos que se abriera la frontera”, expresó Sheinbaum al referirse al impacto económico que representa esta medida para miles de productores nacionales.

Sin embargo, puntualizó que la reapertura no depende del Gobierno mexicano, ya que se trata de una determinación que corresponde exclusivamente a Estados Unidos. Mientras tanto, la administración federal mantiene los trabajos para controlar la plaga y brindar apoyo al sector ganadero afectado.

EL CONTROL SANITARIO CONTINÚA COMO PRIORIDAD

La presidenta explicó que las acciones implementadas buscan evitar la propagación del gusano barrenador, una plaga que representa un riesgo para la salud animal y que puede afectar de manera significativa la producción pecuaria.

Las autoridades federales continúan fortaleciendo las tareas de inspección, vigilancia epidemiológica y coordinación con los productores, además del seguimiento técnico realizado por especialistas de Senasica y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Sheinbaum reiteró que el objetivo es consolidar los avances registrados en entidades como Coahuila y Sonora, mantener el control sanitario y continuar las gestiones diplomáticas y técnicas con las autoridades estadounidenses para atender los efectos que la plaga ha generado en el intercambio comercial de ganado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/casos-de-gusano-barrenador-alcanzan-cifra-record-con-48-contagios-activos-DB22014654

DATOS CURIOSOS

· El gusano barrenador del ganado es la larva de una mosca que deposita sus huevos en heridas abiertas de los animales, donde se alimenta del tejido vivo.

· Coahuila y Sonora fueron señalados por el Gobierno Federal como las entidades que registran los avances más importantes en el control de la plaga.

· El Senasica es la institución responsable de coordinar las estrategias nacionales de vigilancia y control sanitario en el sector agropecuario.

· México mantiene comunicación permanente con la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, para dar seguimiento a las acciones sanitarias.

· La reapertura de la frontera para el comercio de ganado depende de una decisión de las autoridades estadounidenses, aunque ambos países mantienen diálogo técnico sobre el tema.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Plagas

Personajes


Claudia Sheinbaum

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Alfombra roja para Rocha Moya

Alfombra roja para Rocha Moya
true

Sheinbaum vs. Adán Augusto: Chihuahua, la batalla por el poder
El alcalde de San Miguel Yogovana fue atacado a balazos durante un recorrido de vigilancia; la Fiscalía de Oaxaca mantiene un operativo para capturar a los responsables.

Asesinan a alcalde de San Miguel Yogovana; Fiscalía de Oaxaca identifica a presuntos responsables

La SEP anunció que el regreso a clases del ciclo escolar 2026-2027 será el 31 de agosto de 2026. Conoce las fechas de vacaciones, Consejos Técnicos Escolares, días festivos y evaluaciones previstas.

¡Es Oficial!... SEP anuncia fecha del regreso a clases 2026-2027; este día de agosto regresarán a las aulas
Llegó el pago de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores en este mes de julio, misma que beneficia a casi 14.1 millones de afiliados en este programa del Gobierno Federal.

Pensión del Bienestar... ¿Qué letras reciben el pago de los 6 mil 400 pesos del 13 al 17 en julio, según el calendario?
La Secretaría del Bienestar dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente a julio de 2026 para la Pensión Mujeres Bienestar, de 60 a 64 años.

Calendario Mujeres Bienestar: Qué beneficiarias recibirán el pago de $3,100 del 13 al 17 en julio
Colin Farrell se sincera sobre su vida privada de cara a la segunda temporada de ‘Sugar’

Colin Farrell se sincera sobre su vida privada de cara a la segunda temporada de ‘Sugar’
El delantero mexicano estaría en el radar del Aston Villa tras su destacado Mundial 2026, aunque no existe una oferta oficial.

Aston Villa pone la mira en Julián Quiñones; un salario elevado sería la clave para sacarlo de Arabia