Coahuila y Sonora encabezan mejoría en casos de gusano barrenador, asegura Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el combate contra el gusano barrenador del ganado registra resultados favorables en distintas regiones del país, particularmente en Coahuila y Sonora , entidades donde las estrategias sanitarias han permitido avanzar en el control de la plaga.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que las acciones para contener la propagación del insecto continúan desarrollándose de manera coordinada entre los gobiernos estatales, las autoridades federales y los productores pecuarios, con el objetivo de proteger la actividad ganadera y reducir los riesgos sanitarios.

Sheinbaum reconoció el trabajo que realizan los gobernadores de ambas entidades, así como las organizaciones de ganaderos, quienes participan en las medidas de vigilancia, prevención y atención para erradicar la presencia del gusano barrenador en las zonas afectadas.

GOBIERNO FEDERAL MANTIENE COORDINACIÓN CON ESTADOS UNIDOS

La presidenta informó que el seguimiento de las acciones está a cargo del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, y de la titular del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Colomba López, quienes mantienen comunicación constante con las autoridades sanitarias de Estados Unidos.

Uno de los principales canales de diálogo se mantiene con la secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins, con quien se revisan los avances de las medidas implementadas por México para contener la plaga y fortalecer los controles sanitarios.

De acuerdo con la mandataria, este intercambio de información busca generar confianza entre ambos países respecto a las acciones emprendidas por las autoridades mexicanas para proteger la sanidad del ganado y cumplir con los protocolos internacionales.

MÉXICO BUSCA LA REAPERTURA DE LA FRONTERA AL GANADO

Uno de los temas centrales abordados por la presidenta fue la situación de la frontera para el comercio de ganado con Estados Unidos, la cual permanece sujeta a las decisiones adoptadas por las autoridades estadounidenses.

“Nosotros quisiéramos que se abriera la frontera”, expresó Sheinbaum al referirse al impacto económico que representa esta medida para miles de productores nacionales.

Sin embargo, puntualizó que la reapertura no depende del Gobierno mexicano, ya que se trata de una determinación que corresponde exclusivamente a Estados Unidos. Mientras tanto, la administración federal mantiene los trabajos para controlar la plaga y brindar apoyo al sector ganadero afectado.

EL CONTROL SANITARIO CONTINÚA COMO PRIORIDAD

La presidenta explicó que las acciones implementadas buscan evitar la propagación del gusano barrenador, una plaga que representa un riesgo para la salud animal y que puede afectar de manera significativa la producción pecuaria.

Las autoridades federales continúan fortaleciendo las tareas de inspección, vigilancia epidemiológica y coordinación con los productores, además del seguimiento técnico realizado por especialistas de Senasica y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Sheinbaum reiteró que el objetivo es consolidar los avances registrados en entidades como Coahuila y Sonora, mantener el control sanitario y continuar las gestiones diplomáticas y técnicas con las autoridades estadounidenses para atender los efectos que la plaga ha generado en el intercambio comercial de ganado.