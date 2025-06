Destaca Coahuila como modelo nacional en seguridad pública

Coahuila fue reconocido como un ejemplo nacional en materia de seguridad durante una reciente reunión convocada por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL, por sus siglas en inglés), dependencia del Departamento de Estado de Estados Unidos, informó el Fiscal General del Estado.

La reunión, que marcó la reactivación de programas de cooperación internacional en seguridad tras la llegada del nuevo gobierno estadounidense, reunió a 27 fiscales y a los secretarios de Seguridad de todo el País. En ese contexto, Coahuila destacó por su bajo índice delictivo, el control territorial y la ausencia de grupos criminales establecidos, según detalló Federico Fernández Montañez.

TE PUEDE INTERESAR: Más de mil 300 cámaras vigilan Torreón gracias a alianza entre C-2 y C-4: Flores Originales

“El tema central fue el tráfico de armas, pero lo que llamó la atención fue el contraste entre la realidad de Coahuila y la de otras entidades. Mientras en ciudades como Ciudad Juárez se registraron más de 100 homicidios en un mes, en Coahuila llevamos 38 en lo que va del año”, destacó.

Asimismo, comparó la situación del Estado con otras entidades golpeadas por la violencia, como Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León, donde delitos como la extorsión, cobro de piso y disputas entre cárteles son parte de la vida diaria.

“En Coahuila no hay un grupo criminal establecido. Eso no quiere decir que no haya retos, pero el Estado es percibido a nivel federal e internacional como un territorio seguro y estable”, señaló Fernández Montañez, subrayando que estos resultados son producto de un esfuerzo coordinado entre todas las corporaciones de seguridad, encabezadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El funcionario resaltó que Coahuila mantiene actualmente la incidencia delictiva más baja en los últimos 20 años, con un gran número de casos resueltos y un sólido trabajo de prevención. Añadió que el Estado ha sido evaluado positivamente por la INL, lo que permitirá su participación en nuevos programas de colaboración y capacitación internacional.