Destaca Coahuila como sede de eventos ecuestres; llega por primera vez competencia de la NRHA

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Coahuila
/ 11 abril 2026
    Destaca Coahuila como sede de eventos ecuestres; llega por primera vez competencia de la NRHA
    El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó la importancia del evento para el estado CORTESÍA

La organización del evento fue resultado del trabajo conjunto entre iniciativa privada, organismos y gobierno

ACUÑA, COAH.- Con una destacada participación de jinetes y ejemplares provenientes de distintas regiones del país, se llevó a cabo con gran éxito la competencia “Caballos La Paloma Reining Stakes 2026”, consolidándose como uno de los eventos ecuestres más importantes del reining en México.

El evento, avalado por la National Reining Horse Association (NRHA MX), garantizó altos estándares de competencia, organización y transparencia, además de otorgar reconocimiento oficial a los participantes.

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Durante la jornada, el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó la relevancia de que Coahuila haya sido sede, por primera vez, de una competencia de este nivel, resultado del trabajo conjunto entre organismos, iniciativa privada y autoridades.

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“Qué gusto recibir por primera vez en Coahuila una competencia de la NRHA MX. Trabajando en equipo siempre se logran los mejores eventos”, expresó, al tiempo que felicitó a los organizadores encabezados por Aldo Ramón y la familia de Rancho El Fortín por hacer posible este encuentro de talla internacional.

$!La competencia impulsó el turismo y generó derrama económica en Ciudad Acuña.
La competencia impulsó el turismo y generó derrama económica en Ciudad Acuña. CORTESÍA

El mandatario estatal subrayó que este tipo de competencias no solo fortalecen la actividad deportiva, sino que también impulsan el desarrollo económico, el turismo y la proyección de Coahuila a nivel nacional e internacional.

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Asimismo, resaltó que la entidad se ha posicionado como un destino ideal para la realización de eventos deportivos y familiares, gracias a sus condiciones de seguridad, estabilidad y desarrollo, que brindan confianza tanto a organizadores como a visitantes.

“El ambiente de paz, tranquilidad y convivencia familiar que se vive en Coahuila es clave para seguir atrayendo eventos de gran nivel”, afirmó.

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El “Caballos La Paloma Reining Stakes 2026” también dejó una importante derrama económica en Ciudad Acuña, beneficiando a sectores como la hotelería, el comercio y los servicios, además de contribuir al dinamismo turístico durante el cierre del periodo vacacional.

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Finalmente, se destacó que este tipo de encuentros promueven la convivencia familiar y el fortalecimiento del tejido social, al ofrecer espacios seguros y de sano esparcimiento para las y los asistentes.

Con la realización de este evento, Coahuila reafirma su compromiso de seguir impulsando actividades que fomenten el deporte, la cultura y el desarrollo económico, consolidándose como un referente nacional en la organización de competencias ecuestres y eventos de gran escala.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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