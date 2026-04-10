Manolo Jiménez destaca crecimiento automotriz en evento de Stellantis: en Coahuila fabricamos las mejores camionetas del mundo

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Coahuila
/ 10 abril 2026
    Manolo Jiménez destaca crecimiento automotriz en evento de Stellantis: en Coahuila fabricamos las mejores camionetas del mundo
    El Gobernador, acompañado por los Alcaldes de Saltillo y Ramos Arizpe, subrayó que el estado ofrece condiciones favorables para la inversión, como seguridad y estabilidad laboral. CORTESÍA

El gobernador Manolo Jiménez Salinas participó en la inauguración del Stellar Autofest 2026

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, acompañó a directivos de Stellantis durante la inauguración del Stellar Autofest 2026, un evento corporativo en el que la compañía presentó más de 80 modelos de sus distintas marcas, así como sus próximos lanzamientos estratégicos y la fortaleza de sus operaciones de manufactura e ingeniería en México.

Durante su intervención, el mandatario estatal destacó la importancia de la presencia de Stellantis en la entidad, al señalar que ha sido un factor clave para el desarrollo económico de Coahuila, con la generación de miles de empleos y el fortalecimiento de la competitividad en la industria automotriz.

$!Coahuila consolida liderazgo industrial en autoshow de Stellantis
Coahuila consolida liderazgo industrial en autoshow de Stellantis CORTESÍA

Por su parte, el CEO de Stellantis México, Daniel González, presentó junto a su equipo directivo las distintas marcas del grupo, así como sus innovaciones, visión de mercado y estrategias para fortalecer su presencia en el país en el corto y mediano plazo.

Uno de los momentos destacados del evento fue la participación de la marca RAM, así como la exhibición de motores producidos en Coahuila, los cuales representan un referente de calidad y capacidad industrial, además de ser pieza clave en el éxito global de la compañía.

La presencia del gobernador y de la comitiva estatal en este encuentro reafirma la coordinación y visión compartida entre el Gobierno de Coahuila, los municipios de la región sureste y Stellantis, consolidando al estado como un actor estratégico en la industria automotriz de México y Norteamérica.

Este tipo de eventos, además, contribuyen a posicionar a Coahuila como un destino confiable para la inversión, al tiempo que evidencian la solidez de Stellantis en el país y su apuesta por la innovación en una industria que atraviesa una transformación global.

https://vanguardia.com.mx/noticias/saltillo-se-luce-en-cdmx-stellantis-presume-la-ram-1500-y-anuncia-el-regreso-de-la-trx-en-2026-JA19912193

“En Coahuila vamos a seguir creciendo juntos. La presencia de Stellantis en nuestro estado ha fortalecido nuestro desarrollo, creando miles de empleos y haciéndonos más competitivos en el mundo de la industria automotriz”, expresó.

Jiménez Salinas subrayó que, si bien los gobiernos no generan empleos de manera directa, sí tienen la responsabilidad de crear las condiciones necesarias para atraer inversiones. En ese sentido, aseguró que Coahuila ofrece estabilidad laboral, estado de derecho, seguridad, mano de obra calificada y una sólida alianza entre la academia, el sector empresarial y el gobierno.

Asimismo, destacó que, pese a la incertidumbre económica global, la entidad ha logrado mantenerse estable y continúa captando inversiones. Confió en que, una vez que se definan las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el estado experimentará un crecimiento aún mayor.

“En Coahuila tenemos las mejores condiciones, somos de lo mejor para invertir en México; tenemos la mejor relación con Estados Unidos y Canadá, de igual mamera con el estado de Texas; hay una buena relación con el Gobierno Federal; tenemos una gran alianza local con los empresarios, con la sociedad civil organizada.

“Tenemos las mejores condiciones para que, una vez que se definan las reglas del juego del T-Mec, Coahuila sea el mejor lugar para invertir y seguir creciendo”, señaló.

En el evento también estuvieron presentes Javier Díaz González, alcalde de Saltillo; Tomás Gutiérrez Merino, alcalde de Ramos Arizpe; y Luis Olivares Martínez, secretario de Economía estatal, quienes integraron una comitiva que refrendó el respaldo institucional de Coahuila a una de las empresas automotrices más importantes con presencia en la región.

Por su parte, el CEO de Stellantis México, Daniel González, presentó junto a su equipo directivo las distintas marcas del grupo, así como sus innovaciones, visión de mercado y estrategias para fortalecer su presencia en el país en el corto y mediano plazo.

Uno de los momentos destacados del evento fue la participación de la marca RAM, así como la exhibición de motores producidos en Coahuila, los cuales representan un referente de calidad y capacidad industrial, además de ser pieza clave en el éxito global de la compañía.

https://vanguardia.com.mx/dinero/mexico-en-el-1t-de-2026-aumentaron-37-ventas-de-carros-gm-y-stellantis-crecen-casi-al-2-KJ19892338

La presencia del gobernador y de la comitiva estatal en este encuentro reafirma la coordinación y visión compartida entre el Gobierno de Coahuila, los municipios de la región sureste y Stellantis, consolidando al estado como un actor estratégico en la industria automotriz de México y Norteamérica.

Este tipo de eventos, además, contribuyen a posicionar a Coahuila como un destino confiable para la inversión, al tiempo que evidencian la solidez de Stellantis en el país y su apuesta por la innovación en una industria que atraviesa una transformación global.

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Gerardo Hernández

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Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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