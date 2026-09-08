Destaca Manolo Jiménez civilidad en visita de Claudia Sheinbaum a Coahuila

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    Destaca Manolo Jiménez civilidad en visita de Claudia Sheinbaum a Coahuila
    Manolo Jiménez aseguró que el diálogo con la presidenta ha permitido impulsar proyectos para Coahuila. OMAR SAUCEDO

Manolo Jiménez destacó la relación institucional con Claudia Sheinbaum y aseguró que las diferencias partidistas no han impedido impulsar proyectos para Coahuila

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó la civilidad política y la cordialidad que prevalecieron durante la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la entidad.

Jiménez Salinas resaltó que el evento fue calificado por el equipo cercano de la Presidencia como el más institucional y ordenado de la gira nacional efectuada durante el fin de semana.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/cuestiona-manolo-jimenez-viabilidad-de-pase-turistico-en-nuevo-leon-CH23353809

“Fueron 10, desde el jueves hasta el domingo fueron 10 eventos en varios estados y este fue el más institucional. Entonces, cerró, cerró con broche de oro”, afirmó el mandatario.

El Ejecutivo estatal enfatizó que la diferencia de partidos políticos no compromete la relación entre ambos órdenes de gobierno ni el desarrollo de proyectos prioritarios para las familias coahuilenses.

“Si bien somos de partidos políticos diferentes, eso no tiene por qué mermar la relación institucional y aquí en Coahuila somos un estado de instituciones”, sostuvo el gobernador.

Agregó que la buena relación con la mandataria federal ha dado frutos, como la propuesta de la carretera Saltillo-Monclova, impulsada mediante el diálogo directo entre ambos.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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