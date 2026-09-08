Destaca Manolo Jiménez civilidad en visita de Claudia Sheinbaum a Coahuila

Jiménez Salinas resaltó que el evento fue calificado por el equipo cercano de la Presidencia como el más institucional y ordenado de la gira nacional efectuada durante el fin de semana.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó la civilidad política y la cordialidad que prevalecieron durante la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la entidad.

“Fueron 10, desde el jueves hasta el domingo fueron 10 eventos en varios estados y este fue el más institucional. Entonces, cerró, cerró con broche de oro”, afirmó el mandatario.

El Ejecutivo estatal enfatizó que la diferencia de partidos políticos no compromete la relación entre ambos órdenes de gobierno ni el desarrollo de proyectos prioritarios para las familias coahuilenses.

“Si bien somos de partidos políticos diferentes, eso no tiene por qué mermar la relación institucional y aquí en Coahuila somos un estado de instituciones”, sostuvo el gobernador.

Agregó que la buena relación con la mandataria federal ha dado frutos, como la propuesta de la carretera Saltillo-Monclova, impulsada mediante el diálogo directo entre ambos.